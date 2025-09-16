https://ria.ru/20250916/tramp-2042122187.html
Трамп привлечет нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго
Трамп привлечет нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп привлечет нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре использует нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго. РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре использует нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго."Чикаго будет, вероятно, следующим. Мы подождем немного", - сказал Трамп в Белом доме.По словам Трампа, аналогичные тем мерам, которые использовались в Вашингтоне, где была развернута национальная гвардия и тяжелая техника, могут быть применены в других городах, где есть проблемы с преступностью.
