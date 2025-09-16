Рейтинг@Mail.ru
Индия и США активизируют усилия по заключению торгового соглашения
16.09.2025
19:24 16.09.2025
Индия и США активизируют усилия по заключению торгового соглашения
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен - РИА Новости. Индия и США решили активизировать усилия по скорейшему заключению торгового соглашения, сообщило министерство торговли Индии по итогам прошедшего во вторник в Дели очередного раунда двусторонних переговоров. "Учитывая непреходящую важность двусторонней торговли между Индией и США, обсуждения носили позитивный и перспективный характер, охватывая различные аспекты торговой сделки. Было решено активизировать усилия по скорейшему заключению взаимовыгодного торгового соглашения", - отмечается в заявлении министерства. Как отметили в минторговли, Индию посетила группа должностных лиц из офиса торгового представителя США во главе с главным переговорщиком по двустороннему торговому соглашению между Индией и США Бренданом Линчем. "Они провели переговоры с представителями министерства торговли во главе со специальным секретарем министерства торговли по торговым отношениям между Индией и США, в том числе по двустороннему торговому соглашению между Индией и США", - отметило ведомство. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен - РИА Новости. Индия и США решили активизировать усилия по скорейшему заключению торгового соглашения, сообщило министерство торговли Индии по итогам прошедшего во вторник в Дели очередного раунда двусторонних переговоров.
"Учитывая непреходящую важность двусторонней торговли между Индией и США, обсуждения носили позитивный и перспективный характер, охватывая различные аспекты торговой сделки. Было решено активизировать усилия по скорейшему заключению взаимовыгодного торгового соглашения", - отмечается в заявлении министерства.
Как отметили в минторговли, Индию посетила группа должностных лиц из офиса торгового представителя США во главе с главным переговорщиком по двустороннему торговому соглашению между Индией и США Бренданом Линчем.
"Они провели переговоры с представителями министерства торговли во главе со специальным секретарем министерства торговли по торговым отношениям между Индией и США, в том числе по двустороннему торговому соглашению между Индией и США", - отметило ведомство.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
