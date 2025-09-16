https://ria.ru/20250916/tnf-2042294236.html

Эксперты TNF: инвестиции в обучение — залог успеха современного бизнеса

Эксперты TNF: инвестиции в обучение — залог успеха современного бизнеса - РИА Новости, 16.09.2025

Эксперты TNF: инвестиции в обучение — залог успеха современного бизнеса

Инвестиции в подготовку и обучение сотрудников, в развитие новых компетенций сегодня являются необходимым условием успешного бизнеса, такое мнение высказали... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:58:00+03:00

2025-09-16T17:58:00+03:00

2025-09-16T17:58:00+03:00

промышленно-энергетический форум tnf 2025

тюмень

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042065355_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_548a59110ca8197dd320e54b5c0c8619.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 сен - РИА Новости. Инвестиции в подготовку и обучение сотрудников, в развитие новых компетенций сегодня являются необходимым условием успешного бизнеса, такое мнение высказали эксперты в ходе пленарной сессии по кадрам, состоявшейся в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Член совета по цифровой экономике Совета Федерации, директор центра компетенций АНО "Цифровая экономика" Надежда Сурова указала, что подготовка специалистов по основным направлениям современных технологий помогает в реализации задач государства по обеспечению технологического и кадрового суверенитета. Она рассказала о сетевой модели взаимодействия вузов, средних профессиональных учебных заведений и бизнеса. Ее преимущество в том, что бизнес знает, чему нужно учить, а учебные заведения имеют для этого нужную базу и инфраструктуру. "С этого года колоссальные деньги — 5,6 триллиона рублей передаются учебным заведениям на поддержку совместных с бизнесом образовательных, исследовательских и прикладных программ "колледж+вуз+бизнес". Оканчивая колледж, выпускники идут в вуз по сокращенной программе, а компания дает им необходимые практики. Модель выгодна для бизнеса: он получает деньги в виде грантов, студента на 3-4 года и инфраструктуру вуза или колледжа, чтобы совместно создавать специалистов будущего, основные навыки которых - системное мышление, креативность и ответственность", - пояснила Сурова. При этом ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук подчеркнул, что компаниям нужно готовиться к тому, что из вузов в ближайшие годы начнут выходить специалисты, которые обучались с помощью искусственного интеллекта. "Главное, на чем должны концентрироваться корпорации — формирование под себя работника с конкретно заданными целями и с конкретным интеллектуальным сопровождением. Главная компетенция, которую сейчас надо развивать, — это умение быстро переложить трудно осваиваемые функции на интеллектуального цифрового помощника, умение работать с теми возможностями, которые дает цифровая среда по всему миру", – заключил эксперт. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.

https://ria.ru/20250916/tnf-2042272651.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюмень, бизнес