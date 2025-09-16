https://ria.ru/20250916/tnf-2042272651.html

На TNF обсудили опыт импортозамещения нефтегазового оборудования

На TNF обсудили опыт импортозамещения нефтегазового оборудования - РИА Новости, 16.09.2025

На TNF обсудили опыт импортозамещения нефтегазового оборудования

На профильной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025 эксперты обсудили опыт отечественных производителей по замещению импортных компонентов... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На профильной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025 эксперты обсудили опыт отечественных производителей по замещению импортных компонентов отечественными аналогами, передает корреспондент РИА Новости. "Порядка 62 тысяч единиц ключевого импортного оборудования находится в эксплуатации в нефтегазовых компаниях, и это высокотехнологичное оборудование, выход которого из строя может приводить к колоссальным потерям", – рассказал директор по операционной деятельности и обеспечению производства инжинирингового центра "Кронштадт" Александр Третьяков в ходе сессии. Он отметил, что активные работы по импортозамещению начались лишь около трех лет назад, но уже сегодня производство многих комплектующих и запчастей в полной мере освоено. Теперь начинается этап перехода к более сложному оборудованию. "Достигнув успеха в нефтегазовой отрасли, мы можем использовать эти наработки и в других отраслях. Постепенно и поэтапно, идя от запчастей и комплектующих, мы должны прийти к разработке собственных линеек оборудования, которые позволят решить вопросы обслуживания, ремонта и замены оборудования", – сказал специалист. Инжиниринговый центр "Кронштадт" к настоящему моменту вышел на уровень производства 2 тысяч импортозамещенных деталей в месяц, разработав 265 тысяч единиц конструкторской документации на различное оборудование. Таким образом, была решена задача по обеспечению непрерывности производства и переработки нефти. Заместитель генерального директора по развитию АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" Рустам Гилемханов рассказал о разработке отечественных стандартов на оборудование, которое ранее в России не производилось. "Мы можем уверенно говорить, что ИНТИ, учрежденный крупнейшими нефтегазовыми компаниями, смог успешно заместить все ключевые иностранные отраслевые стандарты. Теперь появилась другая задача — унификация корпоративных стандартов. Мы работаем с заказчиками, с проектными институтами, чтобы использовали новые стандарты. Подписана декларация с 15 крупнейшими нефтегазовыми компаниями, которые подтвердили приверженность развитию и применению единых стандартов", – уточнил Гилемханов. Он добавил, что сегодня ИНТИ является отраслевым центром компетенций и экспертно-аналитической площадкой для обеспечения технологического суверенитета в нефтегазовом комплексе, помогая российским производителям не только разрабатывать продукцию, соответствующую реальным нуждам отрасли, но и оперативно проходить путь ее внедрения в производственную деятельность нефтегазовых компаний. В свою очередь Михаил Пономарев из "Сибура" поделился опытом работы крупного заказчика с потенциальными подрядчиками. "Как это выстроено. Мы, как якорный заказчик помогаем сформировать все технические требования и обеспечиваем потенциальному разработчику доступ к исходному объекту инжиниринга, чтобы он смог оценить необходимые характеристики. Далее мы обеспечиваем для изготовителя базовый заказ и предоставляем площадку для опытно-промышленных испытаний нового изделия на наших мощностях", – пояснил представитель "Сибура", добавив, что в этом процессе большое значение имеет господдержка, позволяющая удешевить создание опытного образца и упростить вывод продукции на рынок.

