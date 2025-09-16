Эрнст рассказал о финале Интервидения
Эрнст: максимум финала Интервидения увидят только телезрители
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Максимум того, что запланировано в финале международного музыкального конкурса "Интервидение", смогут увидеть только телезрители, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Так как финал конкурса "Интервидение" реализуется в формате телевизионного шоу, в Live Арене всего лишь пять тысяч мест для зрителей, на самом деле это шоу делается для телезрителей. Увидеть 100% того, что запланировано, смогут только телезрители", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".