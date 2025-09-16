https://ria.ru/20250916/telezriteli-2042209728.html

Эрнст рассказал о финале Интервидения

Эрнст рассказал о финале Интервидения - РИА Новости, 16.09.2025

Эрнст рассказал о финале Интервидения

Максимум того, что запланировано в финале международного музыкального конкурса "Интервидение", смогут увидеть только телезрители, заявил гендиректор Первого... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:18:00+03:00

2025-09-16T13:18:00+03:00

2025-09-16T13:31:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

константин эрнст

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042204960_0:236:3219:2047_1920x0_80_0_0_5a6277427c7efc71a77146303b10277f.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Максимум того, что запланировано в финале международного музыкального конкурса "Интервидение", смогут увидеть только телезрители, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. "Так как финал конкурса "Интервидение" реализуется в формате телевизионного шоу, в Live Арене всего лишь пять тысяч мест для зрителей, на самом деле это шоу делается для телезрителей. Увидеть 100% того, что запланировано, смогут только телезрители", - сказал он на пресс-конференции во вторник. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250916/lavrov-2042199362.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), константин эрнст, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025