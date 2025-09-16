https://ria.ru/20250916/teatr-2042269406.html

Умер основатель театра кукол "Петрушкина Слобода" Анатолий Архипов

Умер основатель театра кукол "Петрушкина Слобода" Анатолий Архипов - РИА Новости, 16.09.2025

Умер основатель театра кукол "Петрушкина Слобода" Анатолий Архипов

Основатель театра кукол "Петрушкина Слобода", актер и режиссер Анатолий Архипов ушел из жизни в субботу, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:50:00+03:00

2025-09-16T16:50:00+03:00

2025-09-16T16:50:00+03:00

культура

россия

московская область (подмосковье)

анатолий архипов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042269041_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_6a11c7bbdf2fa743e1ce342e1f7515d9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Основатель театра кукол "Петрушкина Слобода", актер и режиссер Анатолий Архипов ушел из жизни в субботу, сообщили в пресс-службе театра. "13 сентября 2025 года ушел из жизни наш родной, любимый человек — Анатолий Архипов. Тяжело, больно, грустно, пусто", — говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Прощание с ним прошло 16 сентября в Митинском крематории. Архипов являлся членом Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В 2016 году он одержал победу в премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в номинации "Культпросвет". В 2025 году спектакль режиссера "Черная речка. Кукольная дуэль" был удостоен двух престижных театральных премий "Золотая маска".

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), анатолий архипов