Умер основатель театра кукол "Петрушкина Слобода" Анатолий Архипов
Культура
Культура
 
16:50 16.09.2025
Умер основатель театра кукол "Петрушкина Слобода" Анатолий Архипов
Основатель театра кукол "Петрушкина Слобода", актер и режиссер Анатолий Архипов ушел из жизни в субботу, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Основатель театра кукол "Петрушкина Слобода", актер и режиссер Анатолий Архипов ушел из жизни в субботу, сообщили в пресс-службе театра. "13 сентября 2025 года ушел из жизни наш родной, любимый человек — Анатолий Архипов. Тяжело, больно, грустно, пусто", — говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Прощание с ним прошло 16 сентября в Митинском крематории. Архипов являлся членом Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В 2016 году он одержал победу в премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в номинации "Культпросвет". В 2025 году спектакль режиссера "Черная речка. Кукольная дуэль" был удостоен двух престижных театральных премий "Золотая маска".
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Основатель театра кукол "Петрушкина Слобода", актер и режиссер Анатолий Архипов ушел из жизни в субботу, сообщили в пресс-службе театра.
"13 сентября 2025 года ушел из жизни наш родной, любимый человек — Анатолий Архипов. Тяжело, больно, грустно, пусто", — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Прощание с ним прошло 16 сентября в Митинском крематории.
Архипов являлся членом Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В 2016 году он одержал победу в премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в номинации "Культпросвет". В 2025 году спектакль режиссера "Черная речка. Кукольная дуэль" был удостоен двух престижных театральных премий "Золотая маска".
 
Культура
 
 
