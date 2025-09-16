https://ria.ru/20250916/svo-2042191405.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 16.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка, Степногорск Запорожской области, Бургунка, Антоновка и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

