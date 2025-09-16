https://ria.ru/20250916/svo-2042190935.html
ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Степное и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плоское и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
