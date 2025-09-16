https://ria.ru/20250916/svo-2042124940.html

"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО

"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО - РИА Новости, 16.09.2025

"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО

заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T00:50:00+03:00

2025-09-16T00:50:00+03:00

2025-09-16T01:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

афганистан

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает, заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain.“Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. <…> Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами”, — сказал он.При этом, отметил Фриман, многие британские боевики решают отправиться на Украину не для ее защиты, а из-за плохого финансового положения или даже уголовного преследования на родине.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html

https://ria.ru/20250910/evropa-2040767325.html

украина

афганистан

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, афганистан, ирак