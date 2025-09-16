"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО
Журналист Фриман: на Украине погибает каждый пятый британский наемник
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает, заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain.
“Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. <…> Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами”, — сказал он.
НАТО показала степень готовности к войне с Россией
11 сентября, 08:00
При этом, отметил Фриман, многие британские боевики решают отправиться на Украину не для ее защиты, а из-за плохого финансового положения или даже уголовного преследования на родине.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Деконструкция Европы
10 сентября, 08:00