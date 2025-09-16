https://ria.ru/20250916/svechnikov-2042134419.html
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с адвокатом семьи Свечникова
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с адвокатом семьи Свечникова - РИА Новости, 16.09.2025
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с адвокатом семьи Свечникова
Организаторы межконтинентального заплыва в Босфоре, в ходе которого пропал без вести российский пловец Николай Свечников, не контактируют с адвокатом семьи,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T03:23:00+03:00
2025-09-16T03:23:00+03:00
2025-09-16T03:23:00+03:00
босфор
турция
стамбул
николай свечников
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:251:1288:976_1920x0_80_0_0_396134bf1777ff131a087219bbccd803.jpg
СТАМБУЛ, 16 сен – РИА Новости. Организаторы межконтинентального заплыва в Босфоре, в ходе которого пропал без вести российский пловец Николай Свечников, не контактируют с адвокатом семьи, сообщил РИА Новости сам адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак. Иск против организаторов заплыва в Босфорском проливе находится в стадии подготовки, сообщил ранее Чакмак. "На данном этапе организаторы не выходили на связь со мной", - заявил Чакмак. Национальный олимпийский комитет Турции в курсе планов родственников пропавшего участника соревнований в Босфоре подать иск против организаторов заплыва, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь комитета Мурат Агджа. Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор. Ученики Свечникова рассказывали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
https://rsport.ria.ru/20250916/semja-2042131521.html
https://rsport.ria.ru/20250916/svechnikov-2042128330.html
босфор
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:211:1288:1177_1920x0_80_0_0_f9a29a84b9742207de3cedeaa55f4bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор, турция, стамбул, николай свечников, в мире
Босфор, Турция, Стамбул, Николай Свечников, В мире
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с адвокатом семьи Свечникова
Организаторы заплыва в Босфоре не контактировали с адвокатом семьи Свечникова
СТАМБУЛ, 16 сен – РИА Новости. Организаторы межконтинентального заплыва в Босфоре, в ходе которого пропал без вести российский пловец Николай Свечников, не контактируют с адвокатом семьи, сообщил РИА Новости сам адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак.
Иск против организаторов заплыва в Босфорском проливе находится в стадии подготовки, сообщил ранее Чакмак.
"На данном этапе организаторы не выходили на связь со мной", - заявил Чакмак.
Национальный олимпийский комитет Турции
в курсе планов родственников пропавшего участника соревнований в Босфоре
подать иск против организаторов заплыва, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь комитета Мурат Агджа.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников
участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле
, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.
Ученики Свечникова рассказывали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции.
Генеральное консульство РФ
в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.