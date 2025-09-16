https://ria.ru/20250916/svechnikov-2042134419.html

Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с адвокатом семьи Свечникова

СТАМБУЛ, 16 сен – РИА Новости. Организаторы межконтинентального заплыва в Босфоре, в ходе которого пропал без вести российский пловец Николай Свечников, не контактируют с адвокатом семьи, сообщил РИА Новости сам адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак. Иск против организаторов заплыва в Босфорском проливе находится в стадии подготовки, сообщил ранее Чакмак. "На данном этапе организаторы не выходили на связь со мной", - заявил Чакмак. Национальный олимпийский комитет Турции в курсе планов родственников пропавшего участника соревнований в Босфоре подать иск против организаторов заплыва, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь комитета Мурат Агджа. Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор. Ученики Свечникова рассказывали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.

