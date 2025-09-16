https://ria.ru/20250916/sud-2042352164.html
Суд продлил арест полицейскому по делу главреда Baza
происшествия
москва
краснодар
белгород
глеб трифонов
telegram-канал baza
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
обыски в офисе telegram-канала baza
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест полицейскому Сергею Ковалеву по делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова о взятках, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Ковалева Сергея Анатольевича на срок 01 месяц 00 суток", - сказали в суде. Оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова арестовали в июле. В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 млн рублей. Ходатайство следствия о продлении ареста Трифонову суд рассмотрит в четверг. В тот же день аналогичные материалы рассмотрят в отношении Аблаева и Селиванова.
