Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-главе Верховного суда Адыгеи Трахову
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 16 сен - РИА. Суд в Волжском удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры России к экс-главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову об обращении в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В августе в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции сообщали, что дело Трахова и его сына, бывшего председателя Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова, передали в Волжский городской суд Волгоградской области из-за сомнений Генпрокуратуры РФ в объективности и непредвзятости рассмотрения дела.
Во вторник в Волжском городском суде состоялось заседание по делу Трахова в закрытом режиме.
"Гражданский иск Первого заместителя Генерального прокурора РФ к Трахову и так далее об обращении в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, удовлетворен судом в полном объеме. Решение подлежит немедленному исполнению", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Краснодарский краевой суд подтвердил законность решений Октябрьского районного суда Краснодара об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей другим участникам антикоррупционного процесса по изъятию у Аслана Трахова активов - Каплану Коблеву и Алексею Еремышко, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным Четвертого кассационного суда, имущество, которое приобрели экс-председатель, его семья и доверенные лица в период осуществления полномочий председателя суда Траховым, оценивается значительно дороже официально заявленных доходов и фактически ему принадлежит.
Трахов был председателем Верховного суда Адыгеи более 20 лет, он ушел в отставку в 2019 году.
Суд изъял имущество у бывшего следователя Жирютина
12 сентября, 23:56