Блогера Сидоропуло ждет суд

Блогера Сидоропуло ждет суд

Дело блогера Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, направлено в суд, сообщила столичная... РИА Новости, 16.09.2025

краснодарский край

краснодар

общество

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дело блогера Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, направлено в суд, сообщила столичная прокуратура. В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре. Как ранее сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве отметили, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. "С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый, приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini, стоимостью более 22 миллиона рублей", - добавили в прокуратуре.

