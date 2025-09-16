Рейтинг@Mail.ru
Блогера Сидоропуло ждет суд - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/sud-2042298816.html
Блогера Сидоропуло ждет суд
Блогера Сидоропуло ждет суд - РИА Новости, 16.09.2025
Блогера Сидоропуло ждет суд
Дело блогера Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, направлено в суд, сообщила столичная... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:25:00+03:00
2025-09-16T18:25:00+03:00
краснодарский край
краснодар
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042295153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c3d1ab1b7e81abddc78930ed683abf3.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дело блогера Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, направлено в суд, сообщила столичная прокуратура. В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре. Как ранее сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве отметили, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. "С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый, приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini, стоимостью более 22 миллиона рублей", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250916/arest--2042292110.html
https://ria.ru/20250916/sud-2042240131.html
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Блогер Сидоропуло в суде
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-16T18:25
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042295153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9659277c2686b092c8a8dbfc31b1daa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, краснодар, общество
Краснодарский край, Краснодар, Общество
Блогера Сидоропуло ждет суд

Дело блогера Сидоропуло, обвиняемого в аферах с курсами, направили в суд

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дело блогера Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, направлено в суд, сообщила столичная прокуратура.
В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре. Как ранее сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, "рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Суд продлил арест первому проректору Приволжского медуниверситета
Вчера, 17:50
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей.
"С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый, приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini, стоимостью более 22 миллиона рублей", - добавили в прокуратуре.
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Суд 29 сентября начнет слушание по делу экс-министра спорта Дагестана
Вчера, 15:15
 
Краснодарский крайКраснодарОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала