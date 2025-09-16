Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили главу преступной группы, вымогавшей взятки у пилотов - РИА Новости, 16.09.2025
17:33 16.09.2025
В Москве осудили главу преступной группы, вымогавшей взятки у пилотов
В Москве осудили главу преступной группы, вымогавшей взятки у пилотов
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии строгого режима руководителя преступной группы, получавшей взятки от пилотов российских авиакомпаний, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "В Москве вынесен приговор создателю и руководителю преступного сообщества за совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений… Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 45 миллионов рублей с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев", - уточняется в релизе. Также суд конфисковал в доход государства около 16 миллионов рублей, полученные им в результате совершенного преступления. Приговор в законную силу не вступил. Отмечается, что злоумышленник признан виновным по статьям об организации преступного сообщества и о получении взяток должностным лицом в крупном размере в составе группы, в том числе сопряженном с вымогательством взятки. В суде было установлено, что участники преступного сообщества по разработанной ими схеме с июня 2021-го по сентябрь 2022 года занимались получением взяток, в том числе путем вымогательства от пилотов российских авиакомпаний. Они подыскивали пилотов, в отношении которых руководителем преступной группы в "Реестр выданных свидетельств специалистов авиационного персонала" специально устанавливались соответствующие запреты. После чего предлагалось за денежное вознаграждение снять необоснованно установленные ограничения в информационной системе.
В Москве осудили главу преступной группы, вымогавшей взятки у пилотов

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии строгого режима руководителя преступной группы, получавшей взятки от пилотов российских авиакомпаний, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Москве вынесен приговор создателю и руководителю преступного сообщества за совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений… Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 45 миллионов рублей с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев", - уточняется в релизе.
Также суд конфисковал в доход государства около 16 миллионов рублей, полученные им в результате совершенного преступления.
Приговор в законную силу не вступил.
Отмечается, что злоумышленник признан виновным по статьям об организации преступного сообщества и о получении взяток должностным лицом в крупном размере в составе группы, в том числе сопряженном с вымогательством взятки.
В суде было установлено, что участники преступного сообщества по разработанной ими схеме с июня 2021-го по сентябрь 2022 года занимались получением взяток, в том числе путем вымогательства от пилотов российских авиакомпаний.
Они подыскивали пилотов, в отношении которых руководителем преступной группы в "Реестр выданных свидетельств специалистов авиационного персонала" специально устанавливались соответствующие запреты. После чего предлагалось за денежное вознаграждение снять необоснованно установленные ограничения в информационной системе.
