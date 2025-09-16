https://ria.ru/20250916/sud-2042262365.html

В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте

В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте - РИА Новости, 16.09.2025

В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Софийский городской суд постановил временно заключить задержанного по делу о взрыве в порту Бейрута россиянина под стражу на срок до 40 дней, сообщает... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:24:00+03:00

2025-09-16T16:24:00+03:00

2025-09-16T16:24:00+03:00

в мире

бейрут

софия (город)

ливан

интерпол

болгария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438011_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_1b13d414038314eba3e905b1d8c6244d.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Софийский городской суд постановил временно заключить задержанного по делу о взрыве в порту Бейрута россиянина под стражу на срок до 40 дней, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление прокуратуры. Ранее сообщалось, что Игорь Гречушкин, предполагаемый владелец грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, был задержан в аэропорту Софии, куда он прибыл с Кипра. Задержание произошло по красному бюллетеню Интерпола. "В течение срока временного задержания компетентные органы Ливана должны предоставить Верховной кассационной прокуратуре запрос об экстрадиции и сопроводительные документы в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции между Болгарией и Ливанской Республикой", - говорится в заявлении, которое цитирует БНТ. Мера пресечения в виде ареста до 40 дней была подтверждена Апелляционным судом Софии. Как отмечается, подозреваемый был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу ливанских судебных органов на основании ордера на арест, выданного 29 сентября 2020 года. Он разыскивается по подозрению в следующих преступлениях: ввоз взрывчатых веществ в Ливан, террористический акт, повлекший за собой гибель большого количества людей, и вывод из строя оборудования с целью затопления судна. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250916/posolstvo-2042254024.html

https://ria.ru/20250804/bejrut-2033341469.html

бейрут

софия (город)

ливан

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, софия (город), ливан, интерпол, болгария