Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/sud-2042262365.html
В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте
В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте - РИА Новости, 16.09.2025
В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте
Софийский городской суд постановил временно заключить задержанного по делу о взрыве в порту Бейрута россиянина под стражу на срок до 40 дней, сообщает... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:24:00+03:00
2025-09-16T16:24:00+03:00
в мире
бейрут
софия (город)
ливан
интерпол
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438011_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_1b13d414038314eba3e905b1d8c6244d.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Софийский городской суд постановил временно заключить задержанного по делу о взрыве в порту Бейрута россиянина под стражу на срок до 40 дней, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление прокуратуры. Ранее сообщалось, что Игорь Гречушкин, предполагаемый владелец грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, был задержан в аэропорту Софии, куда он прибыл с Кипра. Задержание произошло по красному бюллетеню Интерпола. "В течение срока временного задержания компетентные органы Ливана должны предоставить Верховной кассационной прокуратуре запрос об экстрадиции и сопроводительные документы в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции между Болгарией и Ливанской Республикой", - говорится в заявлении, которое цитирует БНТ. Мера пресечения в виде ареста до 40 дней была подтверждена Апелляционным судом Софии. Как отмечается, подозреваемый был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу ливанских судебных органов на основании ордера на арест, выданного 29 сентября 2020 года. Он разыскивается по подозрению в следующих преступлениях: ввоз взрывчатых веществ в Ливан, террористический акт, повлекший за собой гибель большого количества людей, и вывод из строя оборудования с целью затопления судна. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250916/posolstvo-2042254024.html
https://ria.ru/20250804/bejrut-2033341469.html
бейрут
софия (город)
ливан
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438011_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_beb18569b132ae25afd885120e4a72a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, софия (город), ливан, интерпол, болгария
В мире, Бейрут, София (город), Ливан, Интерпол, Болгария
В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Суд постановил заключить россиянина под стражу по делу о взрыве в порту Бейрута

© РИА Новости / Валерий МельниковСуда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута
Суда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Суда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Софийский городской суд постановил временно заключить задержанного по делу о взрыве в порту Бейрута россиянина под стражу на срок до 40 дней, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Игорь Гречушкин, предполагаемый владелец грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, был задержан в аэропорту Софии, куда он прибыл с Кипра. Задержание произошло по красному бюллетеню Интерпола.
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина
Вчера, 15:58
"В течение срока временного задержания компетентные органы Ливана должны предоставить Верховной кассационной прокуратуре запрос об экстрадиции и сопроводительные документы в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции между Болгарией и Ливанской Республикой", - говорится в заявлении, которое цитирует БНТ.
Мера пресечения в виде ареста до 40 дней была подтверждена Апелляционным судом Софии.
Как отмечается, подозреваемый был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу ливанских судебных органов на основании ордера на арест, выданного 29 сентября 2020 года. Он разыскивается по подозрению в следующих преступлениях: ввоз взрывчатых веществ в Ливан, террористический акт, повлекший за собой гибель большого количества людей, и вывод из строя оборудования с целью затопления судна.
Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
Шествие в память о погибших при взрыве в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Бейруте прошла массовая акция в память о погибших при взрыве в порту
4 августа, 19:13
 
В миреБейрутСофия (город)ЛиванИнтерполБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала