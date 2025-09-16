https://ria.ru/20250916/stubb-2042139961.html

В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России

В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России - РИА Новости, 16.09.2025

В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России

Россия внесла огромный вклад в развитие европейской цивилизации, но президент Финляндии Александр Стубб пытается утверждать обратное, заявил американский... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T05:16:00+03:00

2025-09-16T05:16:00+03:00

2025-09-16T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

финляндия

владимир путин

такер карлсон

москва

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008601314_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_f7c855346b0bf85049697d87d797c586.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия внесла огромный вклад в развитие европейской цивилизации, но президент Финляндии Александр Стубб пытается утверждать обратное, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.Так он прокомментировал слова политика о "никак не исчезающей империалистической ДНК" у России.“Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди”, — отметил Фази.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250915/tramp-2041836318.html

https://ria.ru/20250912/varshava-2041225685.html

россия

финляндия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, владимир путин, такер карлсон, москва, нато