В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
2025-09-16T05:16:00+03:00
2025-09-16T05:16:00+03:00
2025-09-16T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
финляндия
владимир путин
такер карлсон
москва
нато
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия внесла огромный вклад в развитие европейской цивилизации, но президент Финляндии Александр Стубб пытается утверждать обратное, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.Так он прокомментировал слова политика о "никак не исчезающей империалистической ДНК" у России.“Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди”, — отметил Фази.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
россия
финляндия
москва
