В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 16.09.2025
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
Россия внесла огромный вклад в развитие европейской цивилизации, но президент Финляндии Александр Стубб пытается утверждать обратное, заявил американский... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия внесла огромный вклад в развитие европейской цивилизации, но президент Финляндии Александр Стубб пытается утверждать обратное, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.Так он прокомментировал слова политика о "никак не исчезающей империалистической ДНК" у России.“Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди”, — отметил Фази.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России

Журналист Томас Фази: Стубб не прав в высказываниях о России

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия внесла огромный вклад в развитие европейской цивилизации, но президент Финляндии Александр Стубб пытается утверждать обратное, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
Так он прокомментировал слова политика о "никак не исчезающей империалистической ДНК" у России.
“Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди”, — отметил Фази.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФинляндияВладимир ПутинТакер КарлсонМоскваНАТО
 
 
