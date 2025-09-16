Рейтинг@Mail.ru
Российские военные вплотную приблизились к Степногорску - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 16.09.2025 (обновлено: 08:46 16.09.2025)
Российские военные вплотную приблизились к Степногорску
специальная военная операция на украине
запорожская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны украины
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — РИА Новости. Российские войска вплотную приблизились к Степногорску в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг."Ребята из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску", — сказал он.По словам собеседника агентства, отряд непрерывно ведет разведку и наносит огневое поражение противнику."Штурмовые группы действуют слаженно, уверенно, грамотно, практически даже без санитарных потерь. Ребята в кратчайшие сроки выполняли поставленные задачи. Мы предоставляли им необходимую разведывательную информацию", — добавил он.Викинг пояснил, что ВСУ пытаются всеми силами остановить бойцов ВДВ, отправив на передовую два отряда ГУР Минобороны Украины. Один из них интернациональный. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
запорожская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — РИА Новости. Российские войска вплотную приблизились к Степногорску в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.
"Ребята из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску", — сказал он.
Офицеры ГУР Украины сдались в плен бойцам ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Офицеры украинской разведки сдались в плен на Запорожском направлении
13 сентября, 07:37

Степногорск расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье.

По словам собеседника агентства, отряд непрерывно ведет разведку и наносит огневое поражение противнику.
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении
11 сентября, 17:10
"Штурмовые группы действуют слаженно, уверенно, грамотно, практически даже без санитарных потерь. Ребята в кратчайшие сроки выполняли поставленные задачи. Мы предоставляли им необходимую разведывательную информацию", — добавил он.
Викинг пояснил, что ВСУ пытаются всеми силами остановить бойцов ВДВ, отправив на передовую два отряда ГУР Минобороны Украины. Один из них интернациональный.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
