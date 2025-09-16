https://ria.ru/20250916/stepnogorsk-2042152932.html

Российские военные вплотную приблизились к Степногорску

Российские военные вплотную приблизились к Степногорску

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — РИА Новости. Российские войска вплотную приблизились к Степногорску в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг."Ребята из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску", — сказал он.По словам собеседника агентства, отряд непрерывно ведет разведку и наносит огневое поражение противнику."Штурмовые группы действуют слаженно, уверенно, грамотно, практически даже без санитарных потерь. Ребята в кратчайшие сроки выполняли поставленные задачи. Мы предоставляли им необходимую разведывательную информацию", — добавил он.Викинг пояснил, что ВСУ пытаются всеми силами остановить бойцов ВДВ, отправив на передовую два отряда ГУР Минобороны Украины. Один из них интернациональный. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.

