Прокурор рассказал о винтовке, из которой стреляли в Кирка

Прокурор рассказал о винтовке, из которой стреляли в Кирка - РИА Новости, 16.09.2025

Прокурор рассказал о винтовке, из которой стреляли в Кирка

2025-09-16

в мире

сша

юта

дональд трамп

чарли кирк

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

убийство американского политика чарли кирка

ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Винтовка, из которой, предположительно, убили консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, оставалась заряженной еще тремя патронами, сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй. "Правоохранители проследовали по пути, который был использован для побега. Подозреваемый покинул кампус и отправился в лесной массив. Там следователи нашли винтовку в полотенце. В нем был один стреляный патрон и три других", - сказал Грэй. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

сша

юта

2025

Новости

в мире, сша, юта, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка