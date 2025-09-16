https://ria.ru/20250916/ssha-2042345010.html

Прокуратура Юты предъявила обвинение Робинсону в убийстве Кирка

ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен — РИА Новости. Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинения подозреваемому в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону, ему грозит смертная казнь, передает корреспондент РИА Новости."Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах", — сказал прокурор округа Джеффри Грей.Всего обвинения предъявлены по семи пунктам.Робинсона задержали в пятницу. Как сообщал телеканал CNN, злоумышленник признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем американским властям. Кроме того, по словам директора ФБР Кэша Пателя, в переписке Робинсон признался в покушении, а до этого говорил о намерении совершить преступление.Убийство КиркаВ среду в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.

