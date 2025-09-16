https://ria.ru/20250916/ssha-2042250431.html
Команда Трампа возмущена решением Израиля нанести удар по Катару, пишут СМИ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа была возмущена решением Израиля нанести удар по делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, а также отсутствием надлежащих консультаций израильской стороны с Вашингтоном, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. На прошлой неделе Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. "Всплеск гнева в Катаре и во всём регионе после атаки вынудил Белый дом занять оборонительную позицию, и многие в команде Трампа были возмущены решением и отсутствием надлежащих консультаций. Некоторые в администрации посоветовали израильтянам предпринять шаги для исправления ситуации", - говорится в сообщении. Кроме того, как заявил порталу неназванный высокопоставленный израильский чиновник, "никто не может предсказать" следующий шаг премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а его приказ о нанесении удара раскрыл его нынешнее направление мыслей. "Он влюбился в роль регионального тирана", - приводит слова чиновника портал. В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
