https://ria.ru/20250916/ssha-2042250431.html

Команда Трампа возмущена решением Израиля нанести удар по Катару, пишут СМИ

Команда Трампа возмущена решением Израиля нанести удар по Катару, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025

Команда Трампа возмущена решением Израиля нанести удар по Катару, пишут СМИ

Команда президента США Дональда Трампа была возмущена решением Израиля нанести удар по делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, а также отсутствием... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:47:00+03:00

2025-09-16T15:47:00+03:00

2025-09-16T15:47:00+03:00

в мире

израиль

катар

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа была возмущена решением Израиля нанести удар по делегации палестинского движения ХАМАС в Катаре, а также отсутствием надлежащих консультаций израильской стороны с Вашингтоном, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. На прошлой неделе Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. "Всплеск гнева в Катаре и во всём регионе после атаки вынудил Белый дом занять оборонительную позицию, и многие в команде Трампа были возмущены решением и отсутствием надлежащих консультаций. Некоторые в администрации посоветовали израильтянам предпринять шаги для исправления ситуации", - говорится в сообщении. Кроме того, как заявил порталу неназванный высокопоставленный израильский чиновник, "никто не может предсказать" следующий шаг премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а его приказ о нанесении удара раскрыл его нынешнее направление мыслей. "Он влюбился в роль регионального тирана", - приводит слова чиновника портал. В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

https://ria.ru/20250916/tramp-2042124556.html

https://ria.ru/20250915/katar-2042014609.html

израиль

катар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас