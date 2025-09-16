Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште прокомментировали ситуацию с поставками нефти из России
15:22 16.09.2025
В Будапеште прокомментировали ситуацию с поставками нефти из России
Венгрия обсуждает напрямую с США ситуацию с поставками нефти из РФ, Америка прекрасно понимает особое положение Венгрии и Словакии, в некоторых аспектах... РИА Новости, 16.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Венгрия обсуждает напрямую с США ситуацию с поставками нефти из РФ, Америка прекрасно понимает особое положение Венгрии и Словакии, в некоторых аспектах американские партнеры демонстрируют больше понимания, чем европейские, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Мы находимся в прямом контакте с нашими американскими партнёрами. Мы ведём эти обсуждения не через прессу, а напрямую, потому что у нас есть отношения, позволяющие это делать... Американские партнеры прекрасно понимают особое положение Венгрии и Словакии и относятся к нему с большим пониманием. В некоторых аспектах они более понимающие, чем наши европейские партнёры", - сказал Бока журналистам в Брюсселе. Он отметил, что целью США является установление мира на Украине, и Венгрия "полностью и безоговорочно поддерживает" американскую инициативу.
В Будапеште прокомментировали ситуацию с поставками нефти из России

Добыча нефти
Добыча нефти
AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Венгрия обсуждает напрямую с США ситуацию с поставками нефти из РФ, Америка прекрасно понимает особое положение Венгрии и Словакии, в некоторых аспектах американские партнеры демонстрируют больше понимания, чем европейские, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Мы находимся в прямом контакте с нашими американскими партнёрами. Мы ведём эти обсуждения не через прессу, а напрямую, потому что у нас есть отношения, позволяющие это делать... Американские партнеры прекрасно понимают особое положение Венгрии и Словакии и относятся к нему с большим пониманием. В некоторых аспектах они более понимающие, чем наши европейские партнёры", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.
Он отметил, что целью США является установление мира на Украине, и Венгрия "полностью и безоговорочно поддерживает" американскую инициативу.
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
15 сентября, 10:28
 
