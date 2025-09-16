https://ria.ru/20250916/ssha-2042242393.html
В Будапеште прокомментировали ситуацию с поставками нефти из России
В Будапеште прокомментировали ситуацию с поставками нефти из России - РИА Новости, 16.09.2025
В Будапеште прокомментировали ситуацию с поставками нефти из России
Венгрия обсуждает напрямую с США ситуацию с поставками нефти из РФ, Америка прекрасно понимает особое положение Венгрии и Словакии
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Венгрия обсуждает напрямую с США ситуацию с поставками нефти из РФ, Америка прекрасно понимает особое положение Венгрии и Словакии, в некоторых аспектах американские партнеры демонстрируют больше понимания, чем европейские, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Мы находимся в прямом контакте с нашими американскими партнёрами. Мы ведём эти обсуждения не через прессу, а напрямую, потому что у нас есть отношения, позволяющие это делать... Американские партнеры прекрасно понимают особое положение Венгрии и Словакии и относятся к нему с большим пониманием. В некоторых аспектах они более понимающие, чем наши европейские партнёры", - сказал Бока журналистам в Брюсселе. Он отметил, что целью США является установление мира на Украине, и Венгрия "полностью и безоговорочно поддерживает" американскую инициативу.
В Будапеште прокомментировали ситуацию с поставками нефти из России
