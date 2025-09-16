https://ria.ru/20250916/ssha-2042239330.html

В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ

В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025

В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ

Американские военные начали применять дисциплинарные меры к военнослужащим, которые в соцсетях выражали радость по поводу убийства консервативного активиста... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:11:00+03:00

2025-09-16T15:11:00+03:00

2025-09-16T15:11:00+03:00

в мире

сша

чарли кирк

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041250312_0:582:2322:1888_1920x0_80_0_0_da68e74d27ac0bddb86ca5ae2a054c54.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские военные начали применять дисциплинарные меры к военнослужащим, которые в соцсетях выражали радость по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Военные... применяют политику нулевой терпимости в отношении тех, кого сочли радующимися его (Кирка - ред.) смерти", - говорится в сообщении. По данным источников, Пентагон не уточняет, сколько именно военнослужащих уже наказаны, однако, по словам одного из чиновников, речь может идти о десятках военных. Уточняется, что меры приняты по поручению министра обороны Пита Хегсета, который лично был знаком с Кирком. Ранее американские авиакомпании, в частности Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines, а также газета Washington Post и телеканал MSNBC уволили сотрудников за посты в социальных сетях c одобрением убийства Кирка. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирквыступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250916/kirk-2042218986.html

https://ria.ru/20250916/kirk-2042217329.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша