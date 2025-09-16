Рейтинг@Mail.ru
В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ
15:11 16.09.2025
В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ
в мире
сша
чарли кирк
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские военные начали применять дисциплинарные меры к военнослужащим, которые в соцсетях выражали радость по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Военные... применяют политику нулевой терпимости в отношении тех, кого сочли радующимися его (Кирка - ред.) смерти", - говорится в сообщении. По данным источников, Пентагон не уточняет, сколько именно военнослужащих уже наказаны, однако, по словам одного из чиновников, речь может идти о десятках военных. Уточняется, что меры приняты по поручению министра обороны Пита Хегсета, который лично был знаком с Кирком. Ранее американские авиакомпании, в частности Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines, а также газета Washington Post и телеканал MSNBC уволили сотрудников за посты в социальных сетях c одобрением убийства Кирка. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирквыступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© AP Photo / Ross D. FranklinМемориал на месте убийства Чарли Кирка
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американские военные начали применять дисциплинарные меры к военнослужащим, которые в соцсетях выражали радость по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Военные... применяют политику нулевой терпимости в отношении тех, кого сочли радующимися его (Кирка - ред.) смерти", - говорится в сообщении.
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка в Юте сознался в стрельбе друзьям
Вчера, 13:56
По данным источников, Пентагон не уточняет, сколько именно военнослужащих уже наказаны, однако, по словам одного из чиновников, речь может идти о десятках военных. Уточняется, что меры приняты по поручению министра обороны Пита Хегсета, который лично был знаком с Кирком.
Ранее американские авиакомпании, в частности Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines, а также газета Washington Post и телеканал MSNBC уволили сотрудников за посты в социальных сетях c одобрением убийства Кирка.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирквыступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Около 180 жалоб поступило на учителей в Техасе за посты об убийстве Кирка
Вчера, 13:49
 
