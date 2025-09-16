https://ria.ru/20250916/ssha-2042131224.html
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16
Государственный департамент США одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 3,42 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 3,42 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Перу самолетов F-16 и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки на сумму 3,42 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что всего власти Перу намерены приобрести 12 истребителей, включая десять самолетов модификации F-16C Block 70 и два F-16D Block 70.
