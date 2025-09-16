Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16 - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 16.09.2025 (обновлено: 02:34 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/ssha-2042131224.html
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16 - РИА Новости, 16.09.2025
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16
Государственный департамент США одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 3,42 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T02:27:00+03:00
2025-09-16T02:34:00+03:00
перу
государственный департамент сша
министерство обороны сша
f-16
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b261a85c8726d2dd090e40f1728c278b.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 3,42 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Перу самолетов F-16 и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки на сумму 3,42 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что всего власти Перу намерены приобрести 12 истребителей, включая десять самолетов модификации F-16C Block 70 и два F-16D Block 70.
https://ria.ru/20250915/pentagon-2042121259.html
перу
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_75f98a4c469ddba23173bb1c3200364d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
перу, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16, в мире, сша
Перу, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-16, В мире, США
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16

Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Истребители F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 3,42 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Перу самолетов F-16 и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки на сумму 3,42 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что всего власти Перу намерены приобрести 12 истребителей, включая десять самолетов модификации F-16C Block 70 и два F-16D Block 70.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне
Вчера, 23:50
 
ПеруГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАF-16В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала