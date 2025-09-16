https://ria.ru/20250916/ssha-2042131224.html

Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16

Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16 - РИА Новости, 16.09.2025

Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16

Государственный департамент США одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 3,42 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T02:27:00+03:00

2025-09-16T02:27:00+03:00

2025-09-16T02:34:00+03:00

перу

государственный департамент сша

министерство обороны сша

f-16

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b261a85c8726d2dd090e40f1728c278b.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Перу истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 3,42 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Перу самолетов F-16 и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки на сумму 3,42 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что всего власти Перу намерены приобрести 12 истребителей, включая десять самолетов модификации F-16C Block 70 и два F-16D Block 70.

https://ria.ru/20250915/pentagon-2042121259.html

перу

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

перу, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16, в мире, сша