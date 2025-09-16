https://ria.ru/20250916/ssha-2042123681.html
Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе
Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе, следует из трансляции Белого дома.
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе, следует из трансляции Белого дома.Документ предполагает создание специального отдела для борьбы с преступностью в крупнейшем городе штата Теннесси."Министр войны должен запросить губернатора, чтобы он выделил национальную гвардию для поддержания общественной безопасности и операций правоохранителей в Мемфисе", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (ATF), Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров, заявил Трамп.
Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе
Для борьбы с преступностью в Мемфисе используют нацгвардию штата Теннесси