Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе
00:27 16.09.2025 (обновлено: 00:30 16.09.2025)
Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе, следует из трансляции Белого дома. РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе, следует из трансляции Белого дома.Документ предполагает создание специального отдела для борьбы с преступностью в крупнейшем городе штата Теннесси."Министр войны должен запросить губернатора, чтобы он выделил национальную гвардию для поддержания общественной безопасности и операций правоохранителей в Мемфисе", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (ATF), Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров, заявил Трамп.
Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе, следует из трансляции Белого дома.
Документ предполагает создание специального отдела для борьбы с преступностью в крупнейшем городе штата Теннесси.
"Министр войны должен запросить губернатора, чтобы он выделил национальную гвардию для поддержания общественной безопасности и операций правоохранителей в Мемфисе", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (ATF), Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров, заявил Трамп.
