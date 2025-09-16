https://ria.ru/20250916/ssha-2042123583.html
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим
Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка может признать движение "Антифа" террористической
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка может признать движение "Антифа" террористической организацией в случае поддержки такой инициативы американцами."Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможности признать "Антифа" террористической организацией.Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа"."Выглядит так, будто он радикализировался в интернете. Кажется, у него отличная семья, отличные соседи, умный парень, хороший студент, хорошие оценки, а потом за короткий период времени что-то произошло с ним. Похоже, он радикализировался в интернете", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим
