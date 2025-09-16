https://ria.ru/20250916/ssha-2042123583.html

Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим

Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим - РИА Новости, 16.09.2025

Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим

Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка может признать движение "Антифа" террористической... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T00:25:00+03:00

2025-09-16T00:25:00+03:00

2025-09-16T00:32:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041488957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5eda44c4def977f9e7edc784dc1a0066.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка может признать движение "Антифа" террористической организацией в случае поддержки такой инициативы американцами."Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможности признать "Антифа" террористической организацией.Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа"."Выглядит так, будто он радикализировался в интернете. Кажется, у него отличная семья, отличные соседи, умный парень, хороший студент, хорошие оценки, а потом за короткий период времени что-то произошло с ним. Похоже, он радикализировался в интернете", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250915/ssha-2042120238.html

https://ria.ru/20250913/kirk-2041591804.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка