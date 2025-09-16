Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим - РИА Новости, 16.09.2025
00:25 16.09.2025 (обновлено: 00:32 16.09.2025)
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим
Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка может признать движение "Антифа" террористической... РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка может признать движение "Антифа" террористической организацией в случае поддержки такой инициативы американцами."Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможности признать "Антифа" террористической организацией.Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа"."Выглядит так, будто он радикализировался в интернете. Кажется, у него отличная семья, отличные соседи, умный парень, хороший студент, хорошие оценки, а потом за короткий период времени что-то произошло с ним. Похоже, он радикализировался в интернете", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
в мире, сша, дональд трамп, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим

В США после убийства Кирка могут признать террористическим движение "Антифа"

© AP Photo / Lindsey WassonЛюди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка может признать движение "Антифа" террористической организацией в случае поддержки такой инициативы американцами.
"Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о возможности признать "Антифа" террористической организацией.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа".
"Выглядит так, будто он радикализировался в интернете. Кажется, у него отличная семья, отличные соседи, умный парень, хороший студент, хорошие оценки, а потом за короткий период времени что-то произошло с ним. Похоже, он радикализировался в интернете", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
В миреСШАДональд ТрампЧарли КиркУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
