ВСУ отступают после неудавшейся контратаки в Сумской области
ВСУ отступают после неудавшейся контратаки в Сумской области
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник силами 225-го ОШП провел одну контратаку. В результате комплексного огневого воздействия атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
