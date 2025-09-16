https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042145862.html

ВСУ отступают после неудавшейся контратаки в Сумской области

ВСУ отступают после неудавшейся контратаки в Сумской области - РИА Новости, 16.09.2025

ВСУ отступают после неудавшейся контратаки в Сумской области

Штурмовики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T06:52:00+03:00

2025-09-16T06:52:00+03:00

2025-09-16T06:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник силами 225-го ОШП провел одну контратаку. В результате комплексного огневого воздействия атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, безопасность