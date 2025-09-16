https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042145710.html

ВСУ потеряли до 80 ударных дронов в Харьковской области

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли до 80 ударных дронов и множество единиц техники в Харьковской области, места хранения и запуска БПЛА попали под ракетный удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Харьковской области, по местам хранения и запуска вражеских БпЛА, используемых для террористических атак по российской территории, нанесено два удара ОТРК. ВСУ потеряли до 80 ударных дронов и множество единиц техники. Потери личного состава уточняются", - сказал собеседник агентства. ВСУ на данном участке с потерями отступают, добавил он.

