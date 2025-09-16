ВСУ потеряли до 80 ударных дронов в Харьковской области

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли до 80 ударных дронов и множество единиц техники в Харьковской области, места хранения и запуска БПЛА попали под ракетный удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Харьковской области, по местам хранения и запуска вражеских БпЛА, используемых для террористических атак по российской территории, нанесено два удара ОТРК. ВСУ потеряли до 80 ударных дронов и множество единиц техники. Потери личного состава уточняются", - сказал собеседник агентства. ВСУ на данном участке с потерями отступают, добавил он.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
