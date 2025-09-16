https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042123409.html
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков
2025-09-16T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипаж российского танка во время боя при освобождении одного из населённых пунктов в ходе спецоперации уничтожил до 15 человек личного состава противника, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи экипажу удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава противника, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населённого пункта", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, экипажу боевой машины, которым руководил командир танкового взвода лейтенант Павел Платонов, была поставлена задача по оказанию огневой поддержки штурмовых подразделений. Танк для прикрытия штурмового отряда выдвинулся на закрытую огневую позицию, при этом подвергался систематическим минометным обстрелам со стороны противника. "Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями", - добавили в МО РФ.
россия
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипаж российского танка во время боя при освобождении одного из населённых пунктов в ходе спецоперации уничтожил до 15 человек личного состава противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи экипажу удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава противника, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населённого пункта", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, экипажу боевой машины, которым руководил командир танкового взвода лейтенант Павел Платонов, была поставлена задача по оказанию огневой поддержки штурмовых подразделений. Танк для прикрытия штурмового отряда выдвинулся на закрытую огневую позицию, при этом подвергался систематическим минометным обстрелам со стороны противника.
"Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями", - добавили в МО РФ
