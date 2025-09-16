Рейтинг@Mail.ru
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042123409.html
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков - РИА Новости, 16.09.2025
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков
Экипаж российского танка во время боя при освобождении одного из населённых пунктов в ходе спецоперации уничтожил до 15 человек личного состава противника,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T00:22:00+03:00
2025-09-16T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032432469_0:79:3500:2048_1920x0_80_0_0_4e2e5ddbcb488b3faea7dcfe9191bf46.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипаж российского танка во время боя при освобождении одного из населённых пунктов в ходе спецоперации уничтожил до 15 человек личного состава противника, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи экипажу удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава противника, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населённого пункта", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, экипажу боевой машины, которым руководил командир танкового взвода лейтенант Павел Платонов, была поставлена задача по оказанию огневой поддержки штурмовых подразделений. Танк для прикрытия штурмового отряда выдвинулся на закрытую огневую позицию, при этом подвергался систематическим минометным обстрелам со стороны противника. "Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041819142.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032432469_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_1f93072032d09d1c558cca836f57d16f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков

Экипаж танка ВС России уничтожил до 15 боевиков ВСУ, подавив три огневые позиции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипаж российского танка во время боя при освобождении одного из населённых пунктов в ходе спецоперации уничтожил до 15 человек личного состава противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи экипажу удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава противника, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населённого пункта", - говорится в сообщении.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
ВС России поразили центры подготовки украинских операторов БПЛА
14 сентября, 12:56
Как уточнили в ведомстве, экипажу боевой машины, которым руководил командир танкового взвода лейтенант Павел Платонов, была поставлена задача по оказанию огневой поддержки штурмовых подразделений. Танк для прикрытия штурмового отряда выдвинулся на закрытую огневую позицию, при этом подвергался систематическим минометным обстрелам со стороны противника.
"Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала