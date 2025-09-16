https://ria.ru/20250916/sochi-2042263938.html

В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато

В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато - РИА Новости, 16.09.2025

В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато

Спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали 41-летнюю туристку в тяжелом состоянии с высокогорного плато в Сочи – ей стало плохо при восхождении на Бзерпинский... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:29:00+03:00

2025-09-16T16:29:00+03:00

2025-09-16T16:29:00+03:00

россия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103284/74/1032847489_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_4c10741f327f4c891d80dfe7bcc5d388.jpg

СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали 41-летнюю туристку в тяжелом состоянии с высокогорного плато в Сочи – ей стало плохо при восхождении на Бзерпинский карниз на высоте более 2000 метров, сообщили в МЧС России. "В горах Сочи МЧС России спасена туристка на высоте более 2000 метров. Все произошло на Бзерпинском карнизе. При восхождении 41-летней женщине стало плохо. На место оперативно прибыли специалисты ЮРПСО МЧС России и "Кубань-СПАС". Из-за тяжелого состояния туристки было решено эвакуировать вертолетом", - говорится в сообщении. По данным МЧС России, женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы. Как рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России, группа туристов из Владимирской области отправилась в поход в сторону Ледника Холодного с ночевкой на Бзерпинском карнизе. Однако вечером у одной из участниц похода начались резкие боли в животе и сильная тошнота, информация об этом была передана спасателям. Пешие группы Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками аварийно-спасательной "Кубань-СПАС" прибыли к туристке, они оценили её состояние как тяжелое - была необходима эвакуация в медучреждение. В вертолете медицинский работник МЧС России оказала женщине доврачебную помощь, после этого её передали врачам "скорой" в городе.

https://ria.ru/20250912/chp-2041532338.html

https://ria.ru/20250909/spasateli-2040676013.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия