В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали 41-летнюю туристку в тяжелом состоянии с высокогорного плато в Сочи – ей стало плохо при восхождении на Бзерпинский карниз на высоте более 2000 метров, сообщили в МЧС России. "В горах Сочи МЧС России спасена туристка на высоте более 2000 метров. Все произошло на Бзерпинском карнизе. При восхождении 41-летней женщине стало плохо. На место оперативно прибыли специалисты ЮРПСО МЧС России и "Кубань-СПАС". Из-за тяжелого состояния туристки было решено эвакуировать вертолетом", - говорится в сообщении. По данным МЧС России, женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы. Как рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России, группа туристов из Владимирской области отправилась в поход в сторону Ледника Холодного с ночевкой на Бзерпинском карнизе. Однако вечером у одной из участниц похода начались резкие боли в животе и сильная тошнота, информация об этом была передана спасателям. Пешие группы Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками аварийно-спасательной "Кубань-СПАС" прибыли к туристке, они оценили её состояние как тяжелое - была необходима эвакуация в медучреждение. В вертолете медицинский работник МЧС России оказала женщине доврачебную помощь, после этого её передали врачам "скорой" в городе.
россия
сочи
