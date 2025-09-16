Рейтинг@Mail.ru
В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/sochi-2042263938.html
В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато
В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато - РИА Новости, 16.09.2025
В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато
Спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали 41-летнюю туристку в тяжелом состоянии с высокогорного плато в Сочи – ей стало плохо при восхождении на Бзерпинский... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:29:00+03:00
2025-09-16T16:29:00+03:00
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103284/74/1032847489_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_4c10741f327f4c891d80dfe7bcc5d388.jpg
СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали 41-летнюю туристку в тяжелом состоянии с высокогорного плато в Сочи – ей стало плохо при восхождении на Бзерпинский карниз на высоте более 2000 метров, сообщили в МЧС России. "В горах Сочи МЧС России спасена туристка на высоте более 2000 метров. Все произошло на Бзерпинском карнизе. При восхождении 41-летней женщине стало плохо. На место оперативно прибыли специалисты ЮРПСО МЧС России и "Кубань-СПАС". Из-за тяжелого состояния туристки было решено эвакуировать вертолетом", - говорится в сообщении. По данным МЧС России, женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы. Как рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России, группа туристов из Владимирской области отправилась в поход в сторону Ледника Холодного с ночевкой на Бзерпинском карнизе. Однако вечером у одной из участниц похода начались резкие боли в животе и сильная тошнота, информация об этом была передана спасателям. Пешие группы Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками аварийно-спасательной "Кубань-СПАС" прибыли к туристке, они оценили её состояние как тяжелое - была необходима эвакуация в медучреждение. В вертолете медицинский работник МЧС России оказала женщине доврачебную помощь, после этого её передали врачам "скорой" в городе.
https://ria.ru/20250912/chp-2041532338.html
https://ria.ru/20250909/spasateli-2040676013.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103284/74/1032847489_32:0:1991:1469_1920x0_80_0_0_7a22cb82c9b4fea0ad6da84976ed8536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия
Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия
В Сочи спасатели эвакуировали туристку с высокогорного плато

В Сочи спасатели эвакуировали туристку, которой стало плохо при восхождении

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПоисково-спасательный вертолет МЧС России Ка-32
Поисково-спасательный вертолет МЧС России Ка-32 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Поисково-спасательный вертолет МЧС России Ка-32. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали 41-летнюю туристку в тяжелом состоянии с высокогорного плато в Сочи – ей стало плохо при восхождении на Бзерпинский карниз на высоте более 2000 метров, сообщили в МЧС России.
"В горах Сочи МЧС России спасена туристка на высоте более 2000 метров. Все произошло на Бзерпинском карнизе. При восхождении 41-летней женщине стало плохо. На место оперативно прибыли специалисты ЮРПСО МЧС России и "Кубань-СПАС". Из-за тяжелого состояния туристки было решено эвакуировать вертолетом", - говорится в сообщении.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек
12 сентября, 18:26
По данным МЧС России, женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы.
Как рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России, группа туристов из Владимирской области отправилась в поход в сторону Ледника Холодного с ночевкой на Бзерпинском карнизе. Однако вечером у одной из участниц похода начались резкие боли в животе и сильная тошнота, информация об этом была передана спасателям.
Пешие группы Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками аварийно-спасательной "Кубань-СПАС" прибыли к туристке, они оценили её состояние как тяжелое - была необходима эвакуация в медучреждение. В вертолете медицинский работник МЧС России оказала женщине доврачебную помощь, после этого её передали врачам "скорой" в городе.
Вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море
9 сентября, 14:23
 
РоссияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала