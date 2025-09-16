https://ria.ru/20250916/sobytiya-2042329091.html

"Уже рушится": в США сделали громкое заявление из-за событий в зоне СВО

Украинская армия больше не может удерживать свои позиции и постепенно разваливается, заявил известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украинская армия больше не может удерживать свои позиции и постепенно разваливается, заявил известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в эфире YouTube-канала подполковника армии Соединенных Штатов в отставке Дэниела Дэвиса."В настоящий момент украинской армии на фронте не хватает живой силы, не хватает обученных войск, не хватает способности отстаивать свои позиции, и она уже рушится", — сказал он.Эксперт отметил, что Вашингтон втянул Киев в войну, в которой тот не способен победить, и теперь может бросить его, когда поражение неизбежно.За прошедшие сутки российские войска поразили базу горючего, логистический узел распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 дронов.

