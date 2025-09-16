Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов обжаловал продление ареста
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов, обвиняемые в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде еще не назначена.
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке
15 сентября, 14:37
Ранее суд арестовал их по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки
9 сентября, 13:14