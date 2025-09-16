Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/smirnov--2042175125.html
Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста
Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста - РИА Новости, 16.09.2025
Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов, обвиняемые в хищении миллиарда рублей при строительстве... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:56:00+03:00
2025-09-16T10:56:00+03:00
курская область
москва
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
владимир лукин
московский городской суд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029530435_32:0:2388:1325_1920x0_80_0_0_e22291184c0b696ca5fba6c8a609ddff.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов, обвиняемые в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде еще не назначена. Согласно решению Мещанского суда, Смирнов остается в СИЗО до 15 декабря, Дедов - до 16 декабря. Оба признали вину в мошенничестве и заключили сделку со следствием. Ранее суд арестовал их по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250915/vzyatka-2042032227.html
https://ria.ru/20250909/vzyatki-2040655375.html
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029530435_326:0:2093:1325_1920x0_80_0_0_10345a55631297b0d8c9a1c3369c80fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, москва, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, владимир лукин, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, общество
Курская область, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Владимир Лукин, Московский городской суд, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Общество
Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов обжаловал продление ареста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в СИЗО во время заседания суда в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов, обвиняемые в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде еще не назначена.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке
15 сентября, 14:37
Согласно решению Мещанского суда, Смирнов остается в СИЗО до 15 декабря, Дедов - до 16 декабря. Оба признали вину в мошенничестве и заключили сделку со следствием.
Ранее суд арестовал их по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки
9 сентября, 13:14
 
Курская областьМоскваАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовВладимир ЛукинМосковский городской судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала