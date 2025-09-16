https://ria.ru/20250916/smirnov--2042175125.html

Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста

Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста - РИА Новости, 16.09.2025

Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов, обвиняемые в хищении миллиарда рублей при строительстве... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T10:56:00+03:00

2025-09-16T10:56:00+03:00

2025-09-16T10:56:00+03:00

курская область

москва

алексей смирнов (политик)

алексей дедов

владимир лукин

московский городской суд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

курская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029530435_32:0:2388:1325_1920x0_80_0_0_e22291184c0b696ca5fba6c8a609ddff.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов, обвиняемые в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде еще не назначена. Согласно решению Мещанского суда, Смирнов остается в СИЗО до 15 декабря, Дедов - до 16 декабря. Оба признали вину в мошенничестве и заключили сделку со следствием. Ранее суд арестовал их по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250915/vzyatka-2042032227.html

https://ria.ru/20250909/vzyatki-2040655375.html

курская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, москва, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, владимир лукин, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, общество