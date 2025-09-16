Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке подростков обвинили в нарушении общественного порядка ночью
08:52 16.09.2025 (обновлено: 10:32 16.09.2025)
Во Владивостоке подростков обвинили в нарушении общественного порядка ночью
владивосток
россия
приморский край
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении подростков, которые за одну ночь неоднократно нарушили общественный порядок во Владивостоке в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СКР России по Приморскому краю. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летних подростков и других соучастников, которые подозреваются в хулиганских действиях в ночь на 10 сентября 2025 года в районе улицы Хабаровской во Владивостоке (часть вторая статьи 213 УК России)", — говорится в сообщении. Установлено, что 10 сентября подростки, будучи пьяными, повредили припаркованный автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. После этого фигуранты напали на водителя грузовой машины и ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину. Далее подростки напали на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. Помимо этого, несовершеннолетние, находясь на улице, громко кричали, а также, используя в качестве оружия камни и иные подручные средства, напали на мужчину. Личности подростков установлены, один из них задержан, двое разыскиваются. Подозреваемые отрицательно характеризуются и уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них ранее привлекался по уголовному делу о хулиганстве в магазине "Надежда", которое в настоящий момент рассматривается в суде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются региональными следователями. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту инцидента. Надзорное ведомство проверяет работу органов системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.
владивосток, россия, приморский край, происшествия
Владивосток, Россия, Приморский край, Происшествия
Подростки напали на водителя грузовой машины во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении подростков, которые за одну ночь неоднократно нарушили общественный порядок во Владивостоке в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СКР России по Приморскому краю.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летних подростков и других соучастников, которые подозреваются в хулиганских действиях в ночь на 10 сентября 2025 года в районе улицы Хабаровской во Владивостоке (часть вторая статьи 213 УК России)", — говорится в сообщении.
Установлено, что 10 сентября подростки, будучи пьяными, повредили припаркованный автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. После этого фигуранты напали на водителя грузовой машины и ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину. Далее подростки напали на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. Помимо этого, несовершеннолетние, находясь на улице, громко кричали, а также, используя в качестве оружия камни и иные подручные средства, напали на мужчину.
Личности подростков установлены, один из них задержан, двое разыскиваются. Подозреваемые отрицательно характеризуются и уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них ранее привлекался по уголовному делу о хулиганстве в магазине "Надежда", которое в настоящий момент рассматривается в суде.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются региональными следователями.
Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту инцидента. Надзорное ведомство проверяет работу органов системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.
