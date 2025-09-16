Рейтинг@Mail.ru
Сирия, Иордания и США объявили план по деэскалации в Сувейде - РИА Новости, 16.09.2025
17:54 16.09.2025
Сирия, Иордания и США объявили план по деэскалации в Сувейде
БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Дамаск при посредничестве Аммана и Вашингтона запускает всеобъемлющий план действий по урегулированию последствий недавних событий в провинции Сувейда на юге Сирии, заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани во время совместной пресс-конференции в Аммане совместно с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, а также специальным посланником США по Сирии Томасом Бараком. "Сирийское правительство разработало четкую дорожную карту действий в Сувейде, которая гарантирует права, поддерживает справедливость, укрепляет общественное примирение и открывает путь к заживлению ран, которым пришло время затянуться",- цитирует слова аш-Шибани сирийское государственное агентство SANA. По словам аш-Шибани, дорожная карта основана на практических шагах при поддержке Иордании и США, первый из которых — привлечение к ответственности всех, кто совершал нападения на мирное население и его имущество, в полном согласовании с утвержденными резолюциями ООН. Кроме того, карта предусматривает, по словам аш-Шибани, обеспечение непрерывного потока гуманитарной и медицинской помощи, компенсации пострадавшим, восстановление деревень и городов, облегчение возвращения перемещенных лиц, восстановление основных услуг и создание условий для возвращения нормальной жизни, а также развертывание местных сил для охраны дорог и обеспечения движения людей и торговли. Сирийский министр уточнил, что карта включает выяснение судеб пропавших без вести, возвращение задержанных и похищенных в семьи, а также запуск процесса внутреннего примирения с участием всех конфессиональных и этнических групп в Сувейде. Со своей стороны, ас-Сафади отметил, что "единство, безопасность и стабильность Сирии являются основой безопасности и стабильности региона", призвав к привлечению к ответственности нарушителей прав человека и обеспечению доставки гуманитарной помощи. Ас-Сафади осудил израильские нападения на сирийскую территорию, назвав Израиль "единственной стороной, которая стремится разделить Сирию". Глава иорданского внешнеполитического ведомства пояснил, что достижение сирийско-иорданско-американской дорожной карты направлено на преодоление событий в Сувейде в рамках единства и стабильности Сирии. Американский эмиссар в свою очередь подтвердил приверженность своей страны помощи Сирии в достижении безопасности и стабильности, высоко оценив сирийские шаги, которые "гарантируют гражданский мир". Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. Пятнадцатого июля министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. Еще более 6 тысяч граждан были эвакуированы позже. Правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека", в свою очередь, подсчитали, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа уже 19 июля объявил о вступлении в силу режима прекращения огня на всей территории провинции Сувейда. В докладе УВКПЧ ООН от 21 августа отмечалась обеспокоенность экспертов ООН нападениями на друзов в Сирии, включая насилие в отношение женщин. Эксперты указали, что интенсивные межконфессиональные столкновения между бедуинскими и друзскими общинами переросли в широкомасштабное насилие с участием местных ополченцев, сил сирийских временных властей и связанных с ними вооруженных группировок.
