В Госдуме разработали проект об ответственности за продажу вейпов

В Госдуме разработали проект об ответственности за продажу вейпов - РИА Новости, 16.09.2025

В Госдуме разработали проект об ответственности за продажу вейпов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной... 16.09.2025

госдума рф

общество

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной ответственности за продажу вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящим законопроектом предлагается ввести административную ответственность за розничную и оптовую продажу устройств для потребления никотиносодержащих изделий или никотиносодержащих жидкостей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом также предлагается ввести определение устройств для потребления никотиносодержащих изделий, а также никотиносодержащих жидкостей, так как данные определения отсутствуют в действующем законодательстве. За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от одного до двух миллионов рублей. Кроме того, Миронов призвал лидеров думских фракций поддержать данный проект. Лидер партии направил официальные письма руководителям фракций в Госдуме с предложением вступить в соавторство в разработанный проект. Документы также имеются в распоряжении агентства. "Актуальность законопроекта вызвана ростом популярности электронных систем доставки никотина, в том числе среди детей. Проблема зависимости, связанной с курением вейпов, обостряется тем, что они не издают запаха и не предполагают горения. Из-за этого курильщики могут использовать эти устройства где угодно. Они перестают работать лишь в тех случаях, когда разряжаются или когда в них заканчивается никотиновая жидкость. Это означает, что курить эти приспособления можно беспрерывно, что оказывает колоссальный вред здоровью из-за больших объёмов потребления никотина", – сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что электронные сигареты также могут взрываться во время использования и наносить физические увечья курильщикам. "А поскольку производство вейпов никак не регламентируется, высоки риски выпуска в оборот устройств, которые крайне опасны для использования", – подчеркнул глава фракции. Соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости добавил, что полный запрет вейпов — это защита здоровья людей и "перекрытие каналов" для контрабанды. "Это справедливо по отношению и к молодёжи, и к обществу в целом", — подытожил депутат.

2025

госдума рф, общество