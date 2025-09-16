В Новосибирске оштрафовали фонд, признанный иноагентом
В Новосибирске оштрафовали фонд-иноагент "Так-Так-Так" на 300 тысяч рублей
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал на 300 тысяч рублей признанный иностранным агентом фонд "Так-Так-Так"* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Постановлением суда фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так"* признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов
12 сентября, 17:44
В пресс-службе пояснили, что иностранный агент обязан представлять в Минюст России или его территориальный орган полный отчет о своей деятельности.
"В установленные законом сроки (15 октября 2024 года) соответствующие сведения за третий квартал 2024 года фонд… в уполномоченный орган не представил. В судебное заседание представитель фонда не явился, извещен надлежаще, об отложении судебного заседания не ходатайствовал", - сообщили в пресс-службе.
Фонд "Так-Так-Так"* был внесен в реестр иностранных агентов в 2017 году.
* Признан иноагеном в России
В Хабаровске заочно осудили иноагента, распространявшего фейки об армии
10 сентября, 09:00