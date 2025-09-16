В Новосибирске оштрафовали фонд, признанный иноагентом

https://ria.ru/20250916/shtraf-2042162623.html

НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал на 300 тысяч рублей признанный иностранным агентом фонд "Так-Так-Так"* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Постановлением суда фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так"* признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что иностранный агент обязан представлять в Минюст России или его территориальный орган полный отчет о своей деятельности. "В установленные законом сроки (15 октября 2024 года) соответствующие сведения за третий квартал 2024 года фонд… в уполномоченный орган не представил. В судебное заседание представитель фонда не явился, извещен надлежаще, об отложении судебного заседания не ходатайствовал", - сообщили в пресс-службе. Фонд "Так-Так-Так"* был внесен в реестр иностранных агентов в 2017 году.* Признан иноагеном в России

