https://ria.ru/20250916/shebekino-2042318358.html

Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино

Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино - РИА Новости, 16.09.2025

Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино

Три многоэтажных дома и газовое оборудование повреждены в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:51:00+03:00

2025-09-16T18:51:00+03:00

2025-09-16T18:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969712155_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fc7a5fe02f6e5d828255e38a3831988c.jpg

БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Три многоэтажных дома и газовое оборудование повреждены в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент атаки находился в обстреливаемом городе. "Пока смотрел ход восстановления, услышал звук прилета. Доложили: по Шебекино новый обстрел ВСУ. Слава богу, обошлось без пострадавших. Выехал на место. Из-за прилёта снарядов повреждены фасад и остекление трёх многоквартирных домов. Кроме того, повреждено газовое оборудование. Идет поквартирный обход", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.

https://ria.ru/20250916/drony-2042168938.html

шебекино

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины