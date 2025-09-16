Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/shebekino-2042318358.html
Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино
Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино - РИА Новости, 16.09.2025
Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино
Три многоэтажных дома и газовое оборудование повреждены в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:51:00+03:00
2025-09-16T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969712155_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fc7a5fe02f6e5d828255e38a3831988c.jpg
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Три многоэтажных дома и газовое оборудование повреждены в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент атаки находился в обстреливаемом городе. "Пока смотрел ход восстановления, услышал звук прилета. Доложили: по Шебекино новый обстрел ВСУ. Слава богу, обошлось без пострадавших. Выехал на место. Из-за прилёта снарядов повреждены фасад и остекление трёх многоквартирных домов. Кроме того, повреждено газовое оборудование. Идет поквартирный обход", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
https://ria.ru/20250916/drony-2042168938.html
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969712155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d161ee8bb727196422647c500359ab89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино

Гладков сообщил, что во время его визита в Шебекино, город подвергся обстрелу

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Три многоэтажных дома и газовое оборудование повреждены в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент атаки находился в обстреливаемом городе.
"Пока смотрел ход восстановления, услышал звук прилета. Доложили: по Шебекино новый обстрел ВСУ. Слава богу, обошлось без пострадавших. Выехал на место. Из-за прилёта снарядов повреждены фасад и остекление трёх многоквартирных домов. Кроме того, повреждено газовое оборудование. Идет поквартирный обход", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Над Белгородской областью сбили сто украинских дронов за сутки
Вчера, 10:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала