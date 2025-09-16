https://ria.ru/20250916/shebekino-2042318358.html
Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино
Гладков рассказал о новом обстреле Шебекино
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Три многоэтажных дома и газовое оборудование повреждены в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который в момент атаки находился в обстреливаемом городе. "Пока смотрел ход восстановления, услышал звук прилета. Доложили: по Шебекино новый обстрел ВСУ. Слава богу, обошлось без пострадавших. Выехал на место. Из-за прилёта снарядов повреждены фасад и остекление трёх многоквартирных домов. Кроме того, повреждено газовое оборудование. Идет поквартирный обход", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о других последствиях уточняется.
