Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты

Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты - РИА Новости, 16.09.2025

Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты

16.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Более 500 многодетных семей в Ростовской области получили земельные сертификаты с начала этого года, сообщает правительство региона. По данным первого замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева, программа по выдаче земельных сертификатов реализуется в области с 2020 года. Более 4 тысяч многодетных семей получили средства. Объем финансирования с момента запуска программы составил более 2 миллиардов рублей, в том числе в этом году - почти 290 миллионов, отметил замминистра. "В этом году средства земельного сертификата получили уже более 500 многодетных семей Ростовской области", - говорится в сообщении. Всего в 2025-2027 годах планируется обеспечить земельными сертификатами порядка 2,5 тысяч семей региона. На эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. С 2024 года право на альтернативную меру господдержки распространяется на многодетные семьи, состоящие на учете для бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах Ростовской области. Земельный сертификат может быть направлен на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа. Размер земельного сертификата в 2025 году составляет 583 104 рубля.

