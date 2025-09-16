Рейтинг@Mail.ru
Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:27 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/semi-2042195867.html
Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты
Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты - РИА Новости, 16.09.2025
Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты
Более 500 многодетных семей в Ростовской области получили земельные сертификаты с начала этого года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:27:00+03:00
2025-09-16T12:27:00+03:00
ростовская область
ростовская область
многодетные семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Более 500 многодетных семей в Ростовской области получили земельные сертификаты с начала этого года, сообщает правительство региона. По данным первого замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева, программа по выдаче земельных сертификатов реализуется в области с 2020 года. Более 4 тысяч многодетных семей получили средства. Объем финансирования с момента запуска программы составил более 2 миллиардов рублей, в том числе в этом году - почти 290 миллионов, отметил замминистра. "В этом году средства земельного сертификата получили уже более 500 многодетных семей Ростовской области", - говорится в сообщении. Всего в 2025-2027 годах планируется обеспечить земельными сертификатами порядка 2,5 тысяч семей региона. На эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. С 2024 года право на альтернативную меру господдержки распространяется на многодетные семьи, состоящие на учете для бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах Ростовской области. Земельный сертификат может быть направлен на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа. Размер земельного сертификата в 2025 году составляет 583 104 рубля.
https://ria.ru/20250909/vozdukh-2040752707.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_718:466:2827:2048_1920x0_80_0_0_f460bbfe650917e8aadbffe68a86f97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, многодетные семьи
Ростовская область , Ростовская область, Многодетные семьи
Более 500 ростовских многодетных семей получили земельные сертификаты

Более 500 многодетных семей в Ростовской области получили земельные сертификаты

© Depositphotos.com / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Depositphotos.com / Kruchenkova
Многодетная семья в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Более 500 многодетных семей в Ростовской области получили земельные сертификаты с начала этого года, сообщает правительство региона.
По данным первого замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева, программа по выдаче земельных сертификатов реализуется в области с 2020 года. Более 4 тысяч многодетных семей получили средства. Объем финансирования с момента запуска программы составил более 2 миллиардов рублей, в том числе в этом году - почти 290 миллионов, отметил замминистра.
"В этом году средства земельного сертификата получили уже более 500 многодетных семей Ростовской области", - говорится в сообщении.
Всего в 2025-2027 годах планируется обеспечить земельными сертификатами порядка 2,5 тысяч семей региона. На эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.
С 2024 года право на альтернативную меру господдержки распространяется на многодетные семьи, состоящие на учете для бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах Ростовской области. Земельный сертификат может быть направлен на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа. Размер земельного сертификата в 2025 году составляет 583 104 рубля.
Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Оборудование, измеряющее чистоту воздуха, обновят в Ростове-на-Дону
9 сентября, 17:58
 
Ростовская областьРостовская областьМногодетные семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала