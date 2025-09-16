https://ria.ru/20250916/sberbank-2042204082.html
Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам
Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам - РИА Новости, 16.09.2025
Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам
Сбербанк с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная ставка по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%, выяснил... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:58:00+03:00
2025-09-16T12:58:00+03:00
2025-09-16T12:58:00+03:00
экономика
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сбербанк с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная ставка по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%, выяснил корреспондент РИА Новости. "Уведомляем вас о снижении ставок по всем накопительным счетам с 19 сентября 2025 года. С подробной информацией по условиям вы можете ознакомиться ниже", - говорится в сообщении банка. Согласно данным кредитной организации, максимальная ставка по обычному накопительному счету снижается до 13,5% с 14%, приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Премьер" снижается до 14% с 14,5%, приветственная надбавка до 5% с 5,5%. Максимальная ставка по продукту "Ваш Накопительный счет" снижается до 16,5% с 17%. Также меняются условия по накопительному счету "Молодежный" - максимальная ставка снизится до 13,5% с 14%, а приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. По накопительному счету "Доступная выгода" максимальная ставка снизится до 13,5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Рядом" снизится до 13,5%, а приветственная надбавка - до 4,5%. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
https://ria.ru/20250912/sberbank-2041470723.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам
Сбербанк с 19 сентября снизит ставки по накопительным счетам
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сбербанк с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная ставка по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Уведомляем вас о снижении ставок по всем накопительным счетам с 19 сентября 2025 года. С подробной информацией по условиям вы можете ознакомиться ниже", - говорится в сообщении банка.
Согласно данным кредитной организации, максимальная ставка по обычному накопительному счету снижается до 13,5% с 14%, приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Премьер" снижается до 14% с 14,5%, приветственная надбавка до 5% с 5,5%. Максимальная ставка по продукту "Ваш Накопительный счет" снижается до 16,5% с 17%.
Также меняются условия по накопительному счету "Молодежный" - максимальная ставка снизится до 13,5% с 14%, а приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. По накопительному счету "Доступная выгода" максимальная ставка снизится до 13,5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Рядом" снизится до 13,5%, а приветственная надбавка - до 4,5%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.