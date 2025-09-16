Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам - РИА Новости, 16.09.2025
12:58 16.09.2025
Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сбербанк с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная ставка по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%, выяснил корреспондент РИА Новости. "Уведомляем вас о снижении ставок по всем накопительным счетам с 19 сентября 2025 года. С подробной информацией по условиям вы можете ознакомиться ниже", - говорится в сообщении банка. Согласно данным кредитной организации, максимальная ставка по обычному накопительному счету снижается до 13,5% с 14%, приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Премьер" снижается до 14% с 14,5%, приветственная надбавка до 5% с 5,5%. Максимальная ставка по продукту "Ваш Накопительный счет" снижается до 16,5% с 17%. Также меняются условия по накопительному счету "Молодежный" - максимальная ставка снизится до 13,5% с 14%, а приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. По накопительному счету "Доступная выгода" максимальная ставка снизится до 13,5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Рядом" снизится до 13,5%, а приветственная надбавка - до 4,5%. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сбербанк с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная ставка по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Уведомляем вас о снижении ставок по всем накопительным счетам с 19 сентября 2025 года. С подробной информацией по условиям вы можете ознакомиться ниже", - говорится в сообщении банка.
Согласно данным кредитной организации, максимальная ставка по обычному накопительному счету снижается до 13,5% с 14%, приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Премьер" снижается до 14% с 14,5%, приветственная надбавка до 5% с 5,5%. Максимальная ставка по продукту "Ваш Накопительный счет" снижается до 16,5% с 17%.
Также меняются условия по накопительному счету "Молодежный" - максимальная ставка снизится до 13,5% с 14%, а приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. По накопительному счету "Доступная выгода" максимальная ставка снизится до 13,5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Рядом" снизится до 13,5%, а приветственная надбавка - до 4,5%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам
12 сентября, 14:31
 
