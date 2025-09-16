https://ria.ru/20250916/saratov-2042146021.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саратова. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
