https://ria.ru/20250916/saratov-2042146021.html

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 16.09.2025

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T07:00:00+03:00

2025-09-16T07:00:00+03:00

2025-09-16T07:00:00+03:00

саратов

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155766/60/1557666031_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c6340750a637085b8622943b5f1229c.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саратова. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250916/aeroporty-2042141820.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность