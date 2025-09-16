https://ria.ru/20250916/sanktsii-2042219862.html
В ГД прокомментировали подготовку ЕС нового пакета санкций против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал очередным набором макулатуры и капризом еврочиновников готовящийся странами Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "Россияне уже не следят за очередными пакетами санкций, так как давным-давно махнули рукой на количество этой макулатуры и капризы еврочиновников, которые лезут из шкуры вон, лишь бы чем-то насолить России", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Европа перестала быть самым популярным местом для посещения российскими туристами. "Это показали последние три года. Многие открыли для себя прелести российского туризма и перестали нуждаться в европейских курортах. Открою еврочиновникам маленькую тайну. Помимо Европы есть еще огромный мир, где россиян ждут и где им рады. Поэтому попытка запугать россиян невыдачей европейских виз выглядит глупо", - подчеркнул депутат.
