16.09.2025
14:02 16.09.2025
В ГД прокомментировали подготовку ЕС нового пакета санкций против России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал очередным набором макулатуры и капризом еврочиновников... РИА Новости, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал очередным набором макулатуры и капризом еврочиновников готовящийся странами Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "Россияне уже не следят за очередными пакетами санкций, так как давным-давно махнули рукой на количество этой макулатуры и капризы еврочиновников, которые лезут из шкуры вон, лишь бы чем-то насолить России", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Европа перестала быть самым популярным местом для посещения российскими туристами. "Это показали последние три года. Многие открыли для себя прелести российского туризма и перестали нуждаться в европейских курортах. Открою еврочиновникам маленькую тайну. Помимо Европы есть еще огромный мир, где россиян ждут и где им рады. Поэтому попытка запугать россиян невыдачей европейских виз выглядит глупо", - подчеркнул депутат.
В ГД прокомментировали подготовку ЕС нового пакета санкций против России

Депутат Белик назвал капризом еврочиновников готовящийся пакет санкций против РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал очередным набором макулатуры и капризом еврочиновников готовящийся странами Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В МИД России назвали санкции самоцелью для ЕС
12 сентября, 14:12
"Россияне уже не следят за очередными пакетами санкций, так как давным-давно махнули рукой на количество этой макулатуры и капризы еврочиновников, которые лезут из шкуры вон, лишь бы чем-то насолить России", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Европа перестала быть самым популярным местом для посещения российскими туристами.
"Это показали последние три года. Многие открыли для себя прелести российского туризма и перестали нуждаться в европейских курортах. Открою еврочиновникам маленькую тайну. Помимо Европы есть еще огромный мир, где россиян ждут и где им рады. Поэтому попытка запугать россиян невыдачей европейских виз выглядит глупо", - подчеркнул депутат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Песков назвал западные санкции против России бесполезными
8 сентября, 11:36
 
