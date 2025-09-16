https://ria.ru/20250916/sanktsii-2042182046.html

Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg

Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.09.2025

Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg

Чиновники стран G7 работают над новым пакетом санкций против РФ, планируют завершить работу над текстом в течение двух недель, передаёт агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T11:23:00+03:00

2025-09-16T11:23:00+03:00

2025-09-16T11:26:00+03:00

g7

россия

в мире

санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Чиновники стран G7 работают над новым пакетом санкций против РФ, планируют завершить работу над текстом в течение двух недель, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник."Чиновники G7 в настоящее время работают над новым пакетом санкций и планируют завершить текст в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250916/es-2042152700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

g7, россия, в мире, санкции