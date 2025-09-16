Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg
11:23 16.09.2025 (обновлено: 11:26 16.09.2025)
Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg
Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.09.2025
Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg
Чиновники стран G7 работают над новым пакетом санкций против РФ, планируют завершить работу над текстом в течение двух недель, передаёт агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:23:00+03:00
2025-09-16T11:26:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Чиновники стран G7 работают над новым пакетом санкций против РФ, планируют завершить работу над текстом в течение двух недель, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник."Чиновники G7 в настоящее время работают над новым пакетом санкций и планируют завершить текст в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России, пишет Bloomberg

Bloomberg: G7 завершит работу над санкциями против РФ в течение двух недель

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Чиновники стран G7 работают над новым пакетом санкций против РФ, планируют завершить работу над текстом в течение двух недель, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Чиновники G7 в настоящее время работают над новым пакетом санкций и планируют завершить текст в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России
Вчера, 08:27
 
G7РоссияВ миреСанкции
 
 
