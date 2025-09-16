https://ria.ru/20250916/sammit-2042174807.html

Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите
16.09.2025

Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Конечно, будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии Аббаса в саммите. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

