Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите - РИА Новости, 16.09.2025
10:54 16.09.2025 (обновлено: 10:55 16.09.2025)
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Конечно, будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии Аббаса в саммите. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите

Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в Москве в октябре

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Конечно, будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии Аббаса в саммите.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
