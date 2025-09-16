Рейтинг@Mail.ru
Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 16.09.2025 (обновлено: 09:07 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/rubio-2042155262.html
Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе
Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе - РИА Новости, 16.09.2025
Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T08:57:00+03:00
2025-09-16T09:07:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
марко рубио
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036990537_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7eb01edd4816f6ea4baca7b0b43bc768.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября."Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - рассказал Рубио журналистам об усилиях Трампа по урегулированию на Украине, трансляцию вели в YouTube западные СМИ.Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является "единственным лидером в мире", который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией.По мнению Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040353365.html
https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038558245.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036990537_246:0:2497:1688_1920x0_80_0_0_def9ed3564c481f03f7b24692a9ee283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Зеленский, ООН
Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Зеленский раскрыл, что сказал Трампу о Путине
8 сентября, 08:48
"Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - рассказал Рубио журналистам об усилиях Трампа по урегулированию на Украине, трансляцию вели в YouTube западные СМИ.
Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является "единственным лидером в мире", который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией.
По мнению Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Все фокусы Зеленского: как скрыть от Трампа свою ничтожность
31 августа, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМарко РубиоВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала