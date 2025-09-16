https://ria.ru/20250916/rubio-2042155262.html

Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября."Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - рассказал Рубио журналистам об усилиях Трампа по урегулированию на Украине, трансляцию вели в YouTube западные СМИ.Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является "единственным лидером в мире", который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией.По мнению Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".

