У ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у палестинского движения ХАМАС, вероятно, есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку о прекращении огня на фоне начала масштабного наступления Израиля на город Газа.
Ранее портал Axios сообщал, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его.
"Израильтяне начали проводить там операции. Поэтому мы думаем, что у нас короткое временное окно, в которое может случиться сделка. У нас больше нет месяцев, и, вероятно, у нас есть несколько дней, может быть, несколько недель", - заявил Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Рубио добавил, что США считают Катар единственной страной, которая может помочь завершить конфликт в секторе Газа через посредничество в переговорах.
Нетаньяху 8 сентября призвал население города Газа покинуть его, объявив мощную наземную операцию израильских войск.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.