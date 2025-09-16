https://ria.ru/20250916/rubio-2042148028.html

У ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку, заявил Рубио

У ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку, заявил Рубио - РИА Новости, 16.09.2025

У ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у палестинского движения ХАМАС, вероятно, есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку о прекращении огня на фоне... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T07:26:00+03:00

2025-09-16T07:26:00+03:00

2025-09-16T07:35:00+03:00

в мире

израиль

сша

катар

марко рубио

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у палестинского движения ХАМАС, вероятно, есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку о прекращении огня на фоне начала масштабного наступления Израиля на город Газа. Ранее портал Axios сообщал, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его."Израильтяне начали проводить там операции. Поэтому мы думаем, что у нас короткое временное окно, в которое может случиться сделка. У нас больше нет месяцев, и, вероятно, у нас есть несколько дней, может быть, несколько недель", - заявил Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар, его слова приводит агентство Франс Пресс.Рубио добавил, что США считают Катар единственной страной, которая может помочь завершить конфликт в секторе Газа через посредничество в переговорах.Нетаньяху 8 сентября призвал население города Газа покинуть его, объявив мощную наземную операцию израильских войск.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

https://ria.ru/20250916/izrail-2042126901.html

https://ria.ru/20250916/gaza-2042137911.html

израиль

сша

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, катар, марко рубио, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году