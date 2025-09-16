https://ria.ru/20250916/rossijane-2042147134.html
За неделю при ударах ВСУ погибли семеро мирных граждан, заявил Мирошник
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За неделю от киевских обстрелов погибли семеро мирных россиян, ранены 108, в том числе 4 детей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли семь человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. При этом за прошедшие 7 дней более 85% от общего числа мирных жителей, пострадавших в результате агрессии киевского режима, стали жертвами беспилотников. "Применение данного вида вооружений практически исключает вероятность ошибочного выбора цели", - отметил Мирошник. Чаще всего жертвами украинских ударов становились мирные жители ДНР и Белгородской области. "На эти регионы приходится 60% пострадавших гражданских лиц", - добавил Мирошник.
