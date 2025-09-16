Рейтинг@Mail.ru
За неделю при ударах ВСУ погибли семеро мирных граждан, заявил Мирошник
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 16.09.2025
За неделю при ударах ВСУ погибли семеро мирных граждан, заявил Мирошник
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
белгородская область
родион мирошник
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За неделю от киевских обстрелов погибли семеро мирных россиян, ранены 108, в том числе 4 детей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли семь человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. При этом за прошедшие 7 дней более 85% от общего числа мирных жителей, пострадавших в результате агрессии киевского режима, стали жертвами беспилотников. "Применение данного вида вооружений практически исключает вероятность ошибочного выбора цели", - отметил Мирошник. Чаще всего жертвами украинских ударов становились мирные жители ДНР и Белгородской области. "На эти регионы приходится 60% пострадавших гражданских лиц", - добавил Мирошник.
россия, донецкая народная республика, белгородская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Родион Мирошник
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За неделю от киевских обстрелов погибли семеро мирных россиян, ранены 108, в том числе 4 детей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли семь человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. При этом за прошедшие 7 дней более 85% от общего числа мирных жителей, пострадавших в результате агрессии киевского режима, стали жертвами беспилотников.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ под Белгородом 25 августа
Вчера, 09:16
"Применение данного вида вооружений практически исключает вероятность ошибочного выбора цели", - отметил Мирошник.
Чаще всего жертвами украинских ударов становились мирные жители ДНР и Белгородской области.
"На эти регионы приходится 60% пострадавших гражданских лиц", - добавил Мирошник.
