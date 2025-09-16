Россия была бы рада видеть всех желающих на Интервидении, заявил Лавров

https://ria.ru/20250916/rossija-2042208471.html

Россия была бы рада видеть всех желающих на музыкальном конкурсе "Интервидение", в том числе и представителей из Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия была бы рада видеть всех желающих на музыкальном конкурсе "Интервидение", в том числе и представителей из Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вопрос о том, почему среди участников (конкурса - ред.) нет представителей армянской культуры, он не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста, почему нет представителей Армении среди участников, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение". Глава МИД РФ отметил, что армянские друзья прекрасно знали, когда и где проводится конкурс. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.

