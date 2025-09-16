https://ria.ru/20250916/rossija-2042134245.html

В России более 200 подростков находятся в списке террористов и экстремистов

2025-09-16T03:17:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга. Согласно данным базы, сейчас в перечне террористов и экстремистов находятся два 14-летних подростка, 35 - 15-летних, 61 и 114 человек в возрасте 16 и 17 лет соответственно. Всего в базе находятся 212 несовершеннолетних. В июле, как следовало из базы Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости, в перечне террористов и экстремистов в России находились более 150 подростков от 14 до 17 лет. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Дарья Буймова

