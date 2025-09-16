Рейтинг@Mail.ru
В России более 200 подростков находятся в списке террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.09.2025
03:17 16.09.2025
В России более 200 подростков находятся в списке террористов и экстремистов
общество
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга. Согласно данным базы, сейчас в перечне террористов и экстремистов находятся два 14-летних подростка, 35 - 15-летних, 61 и 114 человек в возрасте 16 и 17 лет соответственно. Всего в базе находятся 212 несовершеннолетних. В июле, как следовало из базы Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости, в перечне террористов и экстремистов в России находились более 150 подростков от 14 до 17 лет. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
общество, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга.
Согласно данным базы, сейчас в перечне террористов и экстремистов находятся два 14-летних подростка, 35 - 15-летних, 61 и 114 человек в возрасте 16 и 17 лет соответственно. Всего в базе находятся 212 несовершеннолетних.
В июле, как следовало из базы Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости, в перечне террористов и экстремистов в России находились более 150 подростков от 14 до 17 лет.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Общество Россия Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
