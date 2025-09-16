https://ria.ru/20250916/roboty-2042347797.html

Робокомплексы войск РХБ защиты обеспечили наступление на учениях "Запад"

Робокомплексы войск РХБ защиты обеспечили наступление на учениях "Запад"

Роботизированные комплексы подразделений войск РХБ защиты обеспечили продвижение наступающих подразделений на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны.

безопасность

нижегородская область

учения "запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роботизированные комплексы подразделений войск РХБ защиты обеспечили продвижение наступающих подразделений на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника и обеспечили продвижение штурмовых групп", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что военнослужащие специальной группы разминирования осуществили поджог горючих материалов на втором оборонительном рубеже противника, используя FPV-дроны с боевой частью "Термит".

нижегородская область

безопасность, нижегородская область, учения "запад-2025"