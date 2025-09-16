Рейтинг@Mail.ru
Робокомплексы войск РХБ защиты обеспечили наступление на учениях "Запад" - РИА Новости, 16.09.2025
21:44 16.09.2025
Робокомплексы войск РХБ защиты обеспечили наступление на учениях "Запад"
Робокомплексы войск РХБ защиты обеспечили наступление на учениях "Запад"
безопасность
нижегородская область
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роботизированные комплексы подразделений войск РХБ защиты обеспечили продвижение наступающих подразделений на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника и обеспечили продвижение штурмовых групп", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что военнослужащие специальной группы разминирования осуществили поджог горючих материалов на втором оборонительном рубеже противника, используя FPV-дроны с боевой частью "Термит".
нижегородская область
безопасность, нижегородская область, учения "запад-2025"
Безопасность, Нижегородская область, Учения "Запад-2025"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роботизированные комплексы подразделений войск РХБ защиты обеспечили продвижение наступающих подразделений на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны.
"В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника и обеспечили продвижение штурмовых групп", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие специальной группы разминирования осуществили поджог горючих материалов на втором оборонительном рубеже противника, используя FPV-дроны с боевой частью "Термит".
