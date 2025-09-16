Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила проект о едином режиме тишины
16:01 16.09.2025
Госдума отклонила проект о едином режиме тишины
Госдума отклонила проект о едином режиме тишины - РИА Новости, 16.09.2025
Госдума отклонила проект о едином режиме тишины
Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить единый для всех регионов РФ период тишины с 23.00 до... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить единый для всех регионов РФ период тишины с 23.00 до 07.00 местного времени. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в 2023 году. Документ предусматривал распространение норм тишины на следующие территории и помещения: медицинские учреждения (больницы, диспансеры, санатории), жилые помещения (квартиры, дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома), образовательные организации для дошкольников, а также детские дома и интернаты для престарелых и инвалидов, номера гостиниц и комнаты в общежитиях. В тексте законопроекта также уточнялся перечень действий, нарушающих тишину: громкое использование аудиотехники и звукоусиливающих устройств, игра на музыкальных инструментах и пение, срабатывание автомобильной сигнализации, применение пиротехники, а также проведение погрузочно-разгрузочных работ. Проведение ремонтных и строительных работ предлагалось ограничить в будние дни с 19.00 до 09.00 и с 13.00 до 15.00, а также полностью запретить в выходные и праздничные дни. Кроме того, законопроектом устанавливались исключения, когда действие норм тишины не распространяется на мероприятия, направленные на предотвращение преступлений, ликвидацию последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, работу сотрудников ФСБ по обеспечению безопасности государства, проведение санкционированных массовых, культурных и спортивных мероприятий, отправление религиозных культов, празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января. За нарушение тишины и покоя граждан предусматривалась административная ответственность. Кроме того, законопроект наделял собственников жилья правом на общем собрании избирать представителей - лиц, которые были бы уполномочены проводить профилактическую работу с нарушителями, а также принимать меры для привлечения их к ответственности.
россия
Госдума отклонила проект о едином режиме тишины

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить единый для всех регионов РФ период тишины с 23.00 до 07.00 местного времени.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в 2023 году.
Документ предусматривал распространение норм тишины на следующие территории и помещения: медицинские учреждения (больницы, диспансеры, санатории), жилые помещения (квартиры, дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома), образовательные организации для дошкольников, а также детские дома и интернаты для престарелых и инвалидов, номера гостиниц и комнаты в общежитиях.
В тексте законопроекта также уточнялся перечень действий, нарушающих тишину: громкое использование аудиотехники и звукоусиливающих устройств, игра на музыкальных инструментах и пение, срабатывание автомобильной сигнализации, применение пиротехники, а также проведение погрузочно-разгрузочных работ.
Проведение ремонтных и строительных работ предлагалось ограничить в будние дни с 19.00 до 09.00 и с 13.00 до 15.00, а также полностью запретить в выходные и праздничные дни.
Кроме того, законопроектом устанавливались исключения, когда действие норм тишины не распространяется на мероприятия, направленные на предотвращение преступлений, ликвидацию последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, работу сотрудников ФСБ по обеспечению безопасности государства, проведение санкционированных массовых, культурных и спортивных мероприятий, отправление религиозных культов, празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.
За нарушение тишины и покоя граждан предусматривалась административная ответственность.
Кроме того, законопроект наделял собственников жилья правом на общем собрании избирать представителей - лиц, которые были бы уполномочены проводить профилактическую работу с нарушителями, а также принимать меры для привлечения их к ответственности.
