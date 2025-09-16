https://ria.ru/20250916/rezhim-2042254629.html

Госдума отклонила проект о едином режиме тишины

Госдума отклонила проект о едином режиме тишины - РИА Новости, 16.09.2025

Госдума отклонила проект о едином режиме тишины

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить единый для всех регионов РФ период тишины с 23.00 до... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:01:00+03:00

2025-09-16T16:01:00+03:00

2025-09-16T16:01:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить единый для всех регионов РФ период тишины с 23.00 до 07.00 местного времени. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в 2023 году. Документ предусматривал распространение норм тишины на следующие территории и помещения: медицинские учреждения (больницы, диспансеры, санатории), жилые помещения (квартиры, дома блокированной застройки и индивидуальные жилые дома), образовательные организации для дошкольников, а также детские дома и интернаты для престарелых и инвалидов, номера гостиниц и комнаты в общежитиях. В тексте законопроекта также уточнялся перечень действий, нарушающих тишину: громкое использование аудиотехники и звукоусиливающих устройств, игра на музыкальных инструментах и пение, срабатывание автомобильной сигнализации, применение пиротехники, а также проведение погрузочно-разгрузочных работ. Проведение ремонтных и строительных работ предлагалось ограничить в будние дни с 19.00 до 09.00 и с 13.00 до 15.00, а также полностью запретить в выходные и праздничные дни. Кроме того, законопроектом устанавливались исключения, когда действие норм тишины не распространяется на мероприятия, направленные на предотвращение преступлений, ликвидацию последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, работу сотрудников ФСБ по обеспечению безопасности государства, проведение санкционированных массовых, культурных и спортивных мероприятий, отправление религиозных культов, празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января. За нарушение тишины и покоя граждан предусматривалась административная ответственность. Кроме того, законопроект наделял собственников жилья правом на общем собрании избирать представителей - лиц, которые были бы уполномочены проводить профилактическую работу с нарушителями, а также принимать меры для привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20250601/gosduma-2020210337.html

https://ria.ru/20250524/gosduma-2018794317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)