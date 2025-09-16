S7 запустит рейсы из Москвы в Краснодар уже с 12 октября
"S7 Airlines расширяет программу полетов в открывшийся аэропорт Краснодара и запускает дополнительные рейсы из Москвы. Первый рейс из аэропорта "Домодедово" в столицу Кубани отправится уже 12 октября. Также полеты запланированы 14, 17, 21, 23 и 24 октября. Вылет по расписанию - в 11.20 с прибытием в аэропорт Краснодара в 15.25. Время в пути составит чуть более четырех часов. Кроме того, с 26 октября рейсы в Краснодар из Москвы станут ежедневными", - говорится в сообщении компании.
Директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников объяснил, что авиакомпания фиксирует высокий спрос на недавно открытые рейсы в Краснодар: более 2,5 тысяч пассажиров уже приобрели билеты в столицу Кубани. В связи с этим было принято решение начать летную программу раньше запланированного срока, уточнил он.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин сделал заявление, что министерство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
Минтранс РФ 11 сентября объявил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в город выполнит "Аэрофлот" из Москвы в среду.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, а в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика.
